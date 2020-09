SOEM Río Gallegos: Paritaria pasó a cuarto intermedio para el martes 15 de septiembre.

El Ejecutivo Municipal ofreció aumento al básico y diferenciado por categorías y pidió mantener el congelamiento de los adicionales plus y horas extras.



En primer lugar, desde la organización sindical y atentos a los reclamos de aquellos trabajadores municipales que sufrieron la baja en el pago de la escolaridad, pidieron que la misma se liquide por suplementaria argumentando que existen diversas razones por las que no pudieron presentar el certificado de escolaridad a los plazos establecidos y solicitaron al Ejecutivo que tengan en cuenta el contexto de la pandemia.

En lo estrictamente salarial, el Ejecutivo Municipal ofreció un aumento al básico diferenciando por categorías que serán analizados y compartidos a cada trabajador por las distintas vías, aunque desde la organización sindical sostuvieron el piso del 20% y el no congelamiento de los plus y horas extras y consideraron que, dicha propuesta, es una forma de achatamiento a la escala salarial. También sobre los adicionales plus y horas extras, el Secretario de Hacienda indicó que, para alcanzar la propuesta, se deben seguir abonando de acuerdo a la escala actual, hasta que los ingresos por coparticipación provincial, nacional y regalías, sean iguales o mayores que el costo salarial efectivo y por un periodo de dos meses consecutivos. La paritaria pasó a cuarto intermedio para el día martes 15 de septiembre a las 14 horas.