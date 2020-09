Suarez Moré: “Las cifras no son alentadoras pero las tenemos que decir”

En un nuevo mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente, el secretario de Estado de Salud Pública, Ignacio Suárez Moré expuso detalles de la situación epidemiológica de Santa Cruz, focalizando especial atención en la ciudad de Río Gallegos. En ese marco, dio a conocer algunos datos que reflejan el panorama actual, las acciones que concreta el personal de salud y remarcó la importancia de modificar conductas para preservar la salud de los santacruceños y santacruceñas.

En primer término, Suárez Moré señaló que mientras miraba el parte de los datos epidemiológicos y estadísticos que registra la provincia de Santa Cruz en el último tiempo, analizó y pensó en lo que sería más conveniente para poder hacer entender y comprender a la comunidad que todo lo que se hace tiene una consecuencia social y que en medio de una pandemia, evidentemente tiene un impacto sanitario. “Quería hacer este comentario con el afán de llamar a la reflexión a que no perdamos el eje de ser responsables y que en la ciudad de Río Gallegos nos toca atravesar un momento que nunca pensamos o que no queríamos pensar que nos iba a tocar que es tener un hospital donde las camas nunca son suficientes, el recurso humano siempre es poco y donde lamentablemente por la tarea diaria y el trabajo rutinario nuestro personal de salud también se contagia porque es parte de la sociedad”, explicó.

En otra parte del mensaje, el Secretario de Estado de Salud Pública, recalcó que lamentablemente tuvimos la cifra récord de haber tenido más de 120 casos confirmados en un día. “No solamente lo que se confirma a nosotros nos preocupa y ocupa. Es importante entender que lamentablemente y con esto queremos enviar el mayor de los respetos a cada uno de los familiares de las 21 personas que han fallecido por COVID – 19. Eso es lo que nos marca que debemos modificar las conductas que estamos teniendo”, agregó.

Respecto a la situación puntual de Río Gallegos instó a los ciudadanos y ciudadanas a rever las conductas y revertir la situación de quienes entran y salen de la ciudad.

“Me gustaría hablarles y contarles acerca de muchas cosas que se están haciendo pero lamentablemente el contexto de pandemia nos lleva a tener que hablar de números y cifras que no son alentadoras pero que las tenemos que decir, ser responsables y evidentemente hay personas que consideran o niegan que el virus les va a llegar”, consideró. En ese sentido, indicó que “hay que decir la realidad y la realidad es que a la enfermedad la tenemos y que por más que haya negación y personas que piensen que esto es leve, tenemos que decir desde el punto de vista sanitario que es una pandemia en la cual todo el equipo de salud está trabajando”.

“Tanto el personal de limpieza, administrativos, médicos, enfermeros, kinesiólogos y todo el recurso humano del sistema sanitario, está cien por ciento abocado a esta tarea y siguen siendo insuficiente”, añadió.

En ese marco, Suarez Moré consideró la comunidad debe entender que no nos tenemos que contagiar más, debe respetar el distanciamiento porque es el único tratamiento efectivo en la pandemia y en el marco del COVID. “Debemos entender que nos tenemos que cuidar y que la única manera de frenar el problema sanitario es que los vecinos y vecinas de esta provincia estén sanos”, subrayó.

Otro aspecto al que se refirió Suárez Moré tiene que ver con la existencia de distintos protocolos. “Cada una de las actividades que se vienen desarrollando tienen protocolo y en la medida de lo posible, evitemos la circulación y que salgamos cuando realmente necesitemos hacerlo. Por sobre todas las cosas es necesario entender que las actividades que se desarrollan son para permitir que la calidad de vida de los santacruceños y santacruceñas se siga garantizando”, enfatizó.

“La calidad de vida de cada santacruceño y santacruceña esta signada indefectiblemente por su salud y su salud es la que hoy nos interesa”, remarcó.

Altas

Además, hizo alusión a una serie de datos que se ha ido reflejando en el día de la fecha y donde se muestra que hubo alrededor de 700 altas. “Son altas que estaban otorgadas con anterioridad y que forman parte de una carga al Sistema Nacional de Vigilancia que permitió que impacte en el sistema de la provincia. De esta manera se dio la comunicación oficial y formal de las altas que ya habían sido dadas oportunamente. Queremos decirlo para que no se mal interpreté pero también queremos decir que tenemos más de 2600 casos acumulados”, detalló.

“La ciudad de Río Gallegos es la más compleja y las localidades de la provincia corren el riesgo de tener casos con el devenir del tiempo. Por eso pedimos que continuemos con las normas de higiene, el distanciamiento y que seamos responsables y nos cuidemos entre todos”, concluyó.