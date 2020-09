SIPREN Santa Cruz denunció despido en pandemia, atraso en los pagos y condiciones de trabajo riesgosas para los movileros

En un reporte de situación el sindicato de Prensa de Santa Cruz, Sipren dio a conocer el informe presentado por el “Plenario del Sindicalismo Combativo de la Patagonia Sur”, realizado el sábado 5 de septiembre, en el cual mencionan la fuerte precarización laboral, los riesgos de los movileros y fotógrafos en pandemia y las deudas que mantiene el diario La Opinión Austral con su personal, entre los puntos de importancia.

El reporte señala:

Con el teletrabajo se agudiza la precarización laboral preexistente, somos las trabajadoras y trabajadores quienes ponemos nuestros recursos para poder trabajar y sin resarcimiento de la patronal, por ende si no tenemos recursos, no podemos acceder al trabajo. Se suma que trabajamos más horas y hay más desgaste.

Quienes trabajan en la calle como movileros o reporteros gráficos son la “primera línea”, expuestos a la pandemia y sin ningún tipo de pago extra o bono por realizar la labor en un contexto de crisis sanitaria mundial.

La crisis por la pandemia repercutió en los salarios, con una canasta básica cada vez más elevada y con una moneda devaluada, queda claro que el costo recae sobre las/los laburantes. Las burocracias de las centrales sindicales no movieron un dedo para organizar a los trabajadores en este contexto; fieles al gobierno nacional y provincial.



En este contexto la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) logró el 18% de aumento con medidas de fuerza impulsadas en todo el país, como los apagones informativos y la caravana nacional, entre otras.



En el caso de Santa Cruz, hay que decir que desde 2018 el diario La Opinión Austral adeuda el pago de una serie de bonos y cifras no remunerativas, algunas de las cuales nunca fueron saldadas en el transcurso del tiempo. En ese entonces, el director del diario era el actual vicegobernador Eugenio Quiroga, quien a mediados de 2019 vendió el multimedios al Grupo Crónica, cuyos propietarios evidencian una actitud claramente reticente a recepcionar las peticiones de los trabajadores y trabajadoras representados por el Sipren Santa Cruz.

En el informe de situación indican también las condiciones desfavorable de los trabajadores de las localidades de la provincia; en las localidades de San Julián, 28 de Noviembre y Las Heras, 5 colegas de 5 medios diferentes recibieron aprietes, en dos de los casos (Las Heras y 28 de Noviembre) por parte de los intendentes y sus funcionarios. Repudiamos fuertemente estas prácticas que desde el poder intentan acallar las voces de les periodistas en labor.

Por otra parte señalan como un hecho grave el despido de Isaac Cardozo, quien se desempeñaba como novillero del diario Tiempo Sur y fue despedido en plena pandemia el pasado 15 de abril.



Finalmente la organización sindical repudia estas practicas ilegales y hace un llamado a organizarse para enfrentar las condiciones precarias de trabajo.