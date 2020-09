Pérez Gallart: “Es hora de la máxima atención en los hogares de ancianos”

Así lo reclamó el diputado de Encuentro Ciudadano, quien hace un mes le planteó “la necesidad de mayor prevención y testeos en geriátricos” al renunciado Ministro de Salud. El legislador también pide “atención y respuestas” al oficialismo en Cámara de Diputados para atender la pandemia

“Vamos a insistir con el pedido por todos los canales a nuestro alcance: es sumamente urgente que las autoridades provinciales y municipales den mayor protección a los adultos mayores en este contexto. Es hora de una máxima atención en los hogares de ancianos”, reclamó públicamente el diputado Javier Pérez Gallart.

El legislador de Encuentro Ciudadano cuestionó que “en las sesiones de la Legislatura la mayoría del bloque oficialista se muestra cada vez más reticente a tratar los pedidos y proyectos vinculados al manejo de la pandemia en la provincia, un hecho que fue evidente en la última sesión, en la que directamente se bloqueó la posibilidad de discusión de cualquier punto vinculado al covid”.

Al mismo tiempo, recordó que “al renunciado ministro de Salud, Juan Carlos Nadalich, le planteé personalmente la inquietud y preocupación por la falta de hisopados en los hogares de ancianos, en ocasión de la reunión que se hizo en Casa de Gobierno hace un mes”. En efecto, la convocatoria del Ejecutivo Provincial al cuerpo de diputados en el Salón blanco de Casa de Gobierno fue el 6 de agosto pasado.

‘YA HAY DOS MUERTES EN HOGARES DE ANCIANOS EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS’

“La semana pasada, ya iniciado septiembre, una abuela de 90 años murió de coronavirus en el hogar de ancianos ‘Sueños de nieve’ de la capital provincial, lugar en el que las propias trabajadoras denunciaron la demora en la realización del hisopado posterior y, de no ser por su reclamo público, todavía estarían esperando. El fin de semana supimos que una mujer residente y una cuidadora dieron covid positivo”, detalló Pérez Gallart, quien recordó que la primera víctima en un geriátrico ocurrió “unos días después de aquella reunión en la que le planteamos el tema al Ministro de Salud”.

El caso fatal al que refiere el diputado ocurrió el 15 de agosto en el Hogar Zumalacárregui de Río Gallegos, donde murió un hombre de 75 años; vale señalar que en estas horas se sumó un nuevo caso de contagio. “Ante los hechos consumados que resultan luctuosos y lamentables, le pedimos al nuevo Ministro de Salud y a todo el equipo de Salud y del área Social que revean la prevención y el abordaje que se realiza en los hogares de ancianos”, planteó el diputado.

LOS PEDIDOS SE REMONTAN AL INICIO DEL BROTE EN RÍO GALLEGOS

–El 21 de junio, a poco de detectarse el inicio del brote en Río Gallegos, Pérez Gallart y Gabriela Mestelán plantearon por escrito: “Cómo se prevé el cuidado de las personas mayores que están en el Hogar Zumalacarregui, en el Hogar del pasaje Falucho y en los demás hogares que dependen del Ministerio de Desarrollo Social”.

–El 30 de julio, la ex diputada Mestelán reclamó “testeos de manera urgente en los hogares de ancianos”. “Si algo podemos hacer es aprender de lo que ya pasó en otros lugares y todos vimos que uno de los sectores más vulnerables y golpeados por la pandemia son las residencias de personas mayores. Honestamente es algo que me preocupa sobremanera. Por eso les pido a las autoridades ejecutivas, del Ministerio de Salud y de la ciudad que evalúen cuanto antes esta posibilidad”, planteó entonces.

–6 agosto, tras la reunión con el Ministro de Salud y el Jefe de Gabinete de Alicia Kirchner, Péreaz Gallart señaló: “le hice el planteo al ministro Juan Carlos Nadalich y tenemos visiones diferentes. Él sostuvo que no es necesario realizar los hisopados tanto al personal de salud que está en contacto con pacientes con Covid como a las personas que trabajan en los geriátricos, porque señala que si no hay síntomas lo más probable es que no se detecten los anticuerpos, por lo que serían inocuos los análisis”. “Nosotros tenemos otra visión a partir de lo que hemos visto en lugares como Buenos Aires. El ministro aseguró que está controlado, que el personal que trabaja en geriátricos no está en contacto con personas que trabajan con pacientes infectados. A mí realmente no me deja tranquilo esa respuesta”, detalló tras el encuentro.