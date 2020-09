Junta Municipal se reunió por zoom: piden reforzar el cuidado de adultos mayores y grupos de riesgo

Ante la situación sanitaria actual, la Junta Municipal de Protección Civil se reunió por primera vez por zoom. Se trataron diversos temas, entre los que se destacó la llegada de nuevos profesionales, la tarea del Observatorio Municipal de la Pandemia y la importancia de profundizar sobre el cuidado de adultos mayores y grupos de riesgo. Participaron la presidenta del Concejo Deliberante a cargo de la Intendencia, Paola Costa, autoridades municipales, personal de salud, concejales, y personal policial.

Presidida por el diputado por pueblo Eloy Echazú y la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Municipalidad de Río Gallegos, Claudia Picuntureo, la reunión tuvo como eje informar sobre la situación actual que está atravesando la ciudad, por lo que se respondieron muchas consultas de los presentes. Además se hizo referencia al estado de salud del Intendente Pablo Grasso, quien se encuentra respondiendo correctamente a la medicación y con una evolución favorable.

También se habló de los puestos fijos de detección que están funcionando actualmente, y del plan de detección de casos en los barrios, recordando el director del Hospital Regional, doctor Javier Lerena, que se testean a personas con dos o más síntomas. El profesional también habló de la situación de camas libres en terapia y de la llegada de nuevos profesionales desde Buenos Aires y de localidades del Interior, que reforzarán el recurso humano actualmente en servicio.

Durante la reunión se habló además del Centro de Atención Primaria de la Salud “Fernando Peliche”, comentando autoridades municipales que se encuentra en refacción próximo a ser puesto en funciones, y que asimismo el sistema de salud tiene a disposición los gimnasios municipales. Por su parte, el doctor Horacio Córdoba llamó a tener como premisa el cuidado de los adultos mayores y los grupos de riesgo, y resaltó la importancia de concientizar a la ciudadanía que es primordial frenar la circulación del virus, lamentando que hay un porcentaje de la población que sigue sin cumplir los protocolos sanitarios vigentes.

La Secretaria de Desarrollo Comunitario, Alejandra Vázquez, habló sobre el recurso humano municipal, que se vio reducido por la cantidad de personas que debieron ser aisladas, aunque resaltó que se están cumpliendo, en la medida de lo posible, con la atención primaria de la salud en los barrios. Además, destacó el trabajo del Observatorio Municipal de la Pandemia, que sigue realizando controles diarios y asistencia a vecinos que se ven afectados por la pandemia. A continuación, la secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesán Sancho, junto al jefe de inspectores Ariel Rivera, hicieron referencia a los controles que se realizan a diario y resaltaron el trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Provincia y la policía santacruceña.

En este marco, ambos destacaron que si bien los comerciantes cumplen muy bien con los protocolos de prevención, hay algunas fallas en lo que refiere a actuar cuando se detecta un caso positivo dentro del personal, por lo cual se está trabajando en ese sentido.

La Secretaria de Coordinación Ejecutiva, Claudia Picuntureo, respondió a preguntas sobre controles y actuaciones del Municipio, resaltando que se trabaja muy bien con la policía provincial y con los intendentes del interior para el control de ingresos y egresos, a la vez que puso énfasis en el trabajo del Observatorio Municipal de la Pandemia y de los empleados municipales, que pasan muchas horas en la calle haciendo controles y asistencia a vecinos: “siempre estuvimos activos, tratando de dar lo mejor para salir adelante”, dijo Picuntureo, a la vez que aclaró que hay muchas cosas que no son incumbencias del Municipio y por lo tanto el control y la ejecución de las mismas, escapa a la esfera local.

De igual forma, durante el encuentro se habló de la situación de los centros de estética, peluquerías y gimnasios que aún no pueden abrir sus puertas, destacando los funcionarios municipales que si bien se escucha y se acompaña el reclamo, la realidad es que la ciudad debe respetar las normativas provinciales y nacionales, y ve limitada su incumbencia en este tema. “Tenemos voluntad de acompañar” dijo Echazú, pero “tenemos un techo que son los decretos provincial y nacional”. En el mismo sentido se expresó la secretaria Lanesán Sancho, quien además habló de los comercios no habilitados y de las reuniones no permitidas que fueron detectadas últimamente.

Durante el encuentro, también hicieron uso de la palabra el representante del Laboratorio Imag, doctor Héctor Irazoqui, el diputado José Garrido, los concejales Leonardo Roquel, Pedro Muñoz y Daniela D`Amico, la presidenta de la Cámara de Comercio, Carolina Neil y Ricardo Victoria, en representación del sector privado, y la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia, Guadalupe Novas, quienes a su turno refirieron a diversos temas que fueron tratados en la reunión.