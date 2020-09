DANIEL ROQUEL LE EXIGE A ALICIA KIRCHNER LA RENUNCIA DE NICOLAS MICHUDIS

El Diputado Radical Daniel Roquel se mostró crítico ante la reunión social en la que participaron funcionarios de Servicios Públicos y le exige a Alicia Kirchner la renuncia de Nicolas Michudis, actual Presidente del Ente.

En las últimas horas se dio a conocer la noticia de que en la noche del lunes 31 la policia tuvo que intervenir para clausurar una fiesta clandestina en la que se encontraban mayoritariamente funcionarios del Gobierno Provincial.

De la misma participaba el ex Diputado y actual Presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Nicolas Michudis.

“Son increíbles. Mientras el hospital está al borde del colapso y el personal de salud no da a basto funcionarios del Gobierno se juntan a celebrar una licitación. Se llenan la boca hablando y echándole la culpa a los vecinos y a los comerciantes, y son los primeros en incumplir los protocolos y las medidas de seguridad” indicó Daniel Roquel.

“Estamos hartos de este tipo de situaciones. Le piden a los vecinos que se queden encerrados, a los comerciantes que no abran sus puertas y ellos se juntan a comer un asado para festejar una licitación, es vergonzoso y lamentable.

Hay comercios que han quebrado, familias que se han quedado en la calle.” añadió el jefe de la bancada opositora en la Legislatura Provincial.

“Le exigimos a la Gobernadora Alicia Kirchner que le solicite la renuncia a Michudis y a todos los funcionarios involucrados de manera urgente. Se creen impunes y se le ríen en la cara al pueblo de Santa Cruz. Esto se tiene que terminar” concluyó el diputado por la UCR.