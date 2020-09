Cabrera: “Es muy importante que la comunidad se involucre para poder minimizar esta cadena de transmisión”

En nuevo mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente, la referente de Epidemiologia de dicha cartera, Ana Cabrera hizo una evaluación de la curva epidemiológica en la capital de Santa Cruz, El Calafate y otros puntos de la provincia, tras cumplirse una semana de la apertura de los comercios. Además anunció que desde mañana el Operativo Detectar se llevará adelante en el Barrio Marina de Río Gallegos.

En primer término, Cabrera se refirió a la situación de Río Gallegos, sobre la cual indicó hubo un crecimiento a partir del brote epidemiológico que se instaló el pasado 14 de julio. “En aquella fecha teníamos 61 casos y como verán la curva muestra un exponencial aumento de casos a raíz del comportamiento de pocas personas que se enfermaron y el hecho de haber participado en reuniones sociales o en contacto con muchas otras personas, hizo que los casos aumentaran para que lleguemos al 20 de julio con 231 casos. En este momento al hacer la evaluación de la curva de casos, la misma dio cuatro que es un numero bajo que está midiendo una alta multiplicación de la situación”, explicó.

En ese sentido, agregó que valorando lo acontecido hasta la fecha actual, se observa que a nivel provincia y con datos que cerraron al 30 de agosto, se presentan 1862 casos y una curva de duplicación de veinte a nivel provincial.

“Si bien vemos que no siguió el aumento exponencial de casos como al comienzo del brote, los casos positivos siguen apareciendo de manera diaria. Y esta situación si la extrapolamos a Río Gallegos solamente, tenemos una curva de duplicación de diecisiete días que digamos que es una situación que no nos está favoreciendo”, recalcó.

En otra parte del mensaje, la Referente de Epidemiologia de la Cartera Sanitaria luego de hacer algunas observaciones en relación a la situación epidemiológica, señaló que es muy importante el compromiso de toda la comunidad en cuanto a las medidas sanitarias. “El caso que sea confirmado debe quedar en aislamiento estricto y sus contactos estrechos también deben hacer la cuarentena como corresponde. A partir de sospechar de que puede ser un caso positivo, la persona se auto aísle hasta realizar la consulta”, consideró.

Por otra parte, hizo alusión a lo que sucede en la localidad de El Calafate, exponiendo que la localidad también había comenzado con un aumento de casos pero logró controlar la situación. “Actualmente tiene una curva de duplicación de casos de cuarenta y cuatro días porque se tomaron medidas y la comunidad se involucró. Si bien fueron menos casos que en Río Gallegos pero al tomar medidas de bloqueo en forma oportuna, permitió la mejora de la situación y los espacios de contagio se van distanciando”, puntualizó.

En cuanto al panorama de otras localidades de la provincia, expuso que se presentan ciertos movimientos como en Río Turbio donde hay aumentos de casos y en algunos casos puntuales se está investigando el nexo pero aún no se logró detectar el mismo.

“El comportamiento del virus es bastante particular. Es muy importante que la comunidad se involucre para poder minimizar esta cadena de transmisión y que sepamos bien cuando tenemos que estar aislados, si sospechamos que podemos tener síntomas de la enfermedad nos auto aislemos hasta saber si es no la patología porque en este período y hasta que se tenga el diagnostico, la persona puede estar contagiando. Este es un aspecto sobre el que quería reflexionar e instar a que nos comprometamos todos”, reflexionó.

Otro punto al cual hizo mención en el mensaje, tiene que ver con el Operativo Detectar, línea de acción sobre la cual anticipó su continuidad. Por lo tanto, desde mañana se llevará adelante en el Barrio Marina de Río Gallegos. A través de las redes sociales del Ministerio de Salud y Ambiente se darán a conocer detalles de las calles y puntos donde se realizará este trabajo de relevamiento. “Es importante que la comunidad sepa que el personal encargado del operativo irá a los domicilios con la debida identificación del Ministerio de Salud y Ambiente, y no ingresará a las casas. Pedimos colaboración para que si hay algún síntoma compatible con la enfermedad, se avise a los agentes de salud y se pueda hacer el diagnóstico oportuno. Esperamos de su colaboración para que entre todos vayamos disminuyendo la circulación viral”, concluyó.