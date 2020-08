Cabrera: “Se está trabajando intensamente para bloquear los focos de contagio y necesitamos del esfuerzo de todos”

En un nuevo mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente, la referente de Epidemiología, Ana Cabrera expuso un panorama general de la situación epidemiológica de Santa Cruz y la Región Patagónica. Además remarcó la importancia de la responsabilidad individual y comunitaria para acompañar a las medidas que se adoptan desde las áreas gubernamentales, y anticipó la continuidad del Programa Detectar en la ciudad de Río Gallegos.

En el comienzo del mensaje, Cabrera hizo un análisis de la situación epidemiológica de la provincia y de la región. Sobre lo cual expresó: “En la mayoría de las provincias hay un aumento exponencial de casos y hay sobrecarga en los sistemas de salud sobre todo en las Unidades de Cuidados Críticos y Unidades de Terapia de Intensiva. Esta sobrecarga se está observando de manera notoria en provincias como Jujuy, Mendoza, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y AMBA. En la región también está ocurriendo lo mismo”. En ese sentido, remarcó que la situación expuesta se replica en ciudades como Comodoro Rivadavia que se definió con transmisión comunitaria y con un aumento sostenido de casos. “Está preocupando la ocupación de camas en la Unidad de Terapia Intensiva”, recalcó.

En ese marco, la referente de Epidemiologia de la Cartera Sanitaria Provincial, se refirió a lo que acontece en Punta Arenas, ciudad que se encuentra atravesando una situación compleja. “Es una ciudad que tiene conectividad con Río Gallegos y actualmente presenta un aumento exagerado de casos”, agregó.

“No somos ajenos a esta situación y se está trabajando intensamente para bloquear todos los focos y tratar de hacer ese bloqueo. Solos no podemos hacerlo y necesitamos del esfuerzo de todos”, enfatizó.

Otro de los aspectos a los cuales destacó la evolución de la pandemia en el mes de agosto, señalando que hubo una tendencia poco favorable en cuanto al tiempo de duplicación de casos. “En un momento teníamos de cuatro y ahora estamos en veintidós a nivel provincial. Si bien hemos tenido un aumento de casos, el mismo no es de manera exponencial y se debe a las medidas de control que se implementaron”, explicó.

En cuanto a la apertura de comercios, Cabrera sostuvo que el impacto de esta acción se verá reflejado recién dentro de algunos días. “Recién dentro de siete días podemos hacer una evaluación de los resultados de estas aperturas. Por eso les pedimos que sean extremadamente responsables para poder controlar esta transmisión comunitaria donde la localidad y la provincia no son ajena a lo que está ocurriendo en la región y en el resto del país. En Latinoamérica está aconteciendo lo mismo, razón por la cual los sistemas de salud se encuentran saturados”, consideró.

En relación a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional Río Gallegos, indicó que la ocupación de camas oscila entre el 70, 72 y 75 por ciento. Ese porcentaje varía de acuerdo al aumento de casos. “Si bien se aumentó la capacidad de la UTI y del equipo médicos de apoyo y enfermería, la atención está asegurada pero necesitamos que los casos no aumenten. Necesitamos poder sostener un nivel adecuado para poder dar respuesta en todo el sistema”, subrayó.

“Es fundamental el uso del tapabocas en la calle y el uso adecuado del mismo. Es necesario que se cubra la boca y la nariz. Es necesario mantener la distancia. La persona que tiene que hacer cuarentena o estar aislada en su casa, lo haga con aislamiento del resto de la familia. Si es un caso positivo tiene que estar aislado, no salir y mantener el aislamiento dentro de la casa”, recalcó en otra parte del mensaje.

Otro tema al que hizo alusión Cabrera es el Programa Detectar. Al respecto, señaló que se finalizó el rastrillaje en el Barrio 240 Viviendas. “En ese sector se visitaron alrededor de 400 viviendas, resultaron algunos casos sospechosos que se están estudiando”, detalló.

Por último, Cabrera anticipó que a partir del 1º de Septiembre, el Programa Detectar llegará al Barrio Marina. Se ira informando las manzanas que se recorrerán para que los vecinos y vecinas sepan con antelación acerca de la visita y a la vez estén interiorizados de que las personas que se presentaran en los domicilios estarán identificadas. “Las personas que van a los domicilios no debe entrar al domicilio y hará las preguntas desde el exterior del mismo. Esto se debe a razones de seguridad de quienes están en los domicilios y por medidas de bioseguridad”, añadió.