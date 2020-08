Para Zeidán, Costa está prácticamente escondido y abandonó a todos los dirigentes

Así lo señalo en una entrevista realizada por los colegas de PATAGONIA NEXO de la localidad de Río Turbio.

El concejal Samir Zeidán, en diálogo con Patagonia nexo, se refirió a varios temas inherentes a su función. Dijo acompañar al ejecutivo en la toma de decisiones con relación a la pandemia. Reconoció falta de comunicación del Concejo Deliberante sobre algunos temas vinculados a las decisiones desde el legislativo. Además manifestó su ruptura con el espacio de Eduardo Costa.

La ruptura con Eduardo Costa

En relación al plano político, y en referencia a las elecciones intermedias 2021, donde se elegirán senadores y diputados en la provincia de Santa Cruz y preguntado por su posicionamiento en ese aspecto, Zeidán opinó: “Creo que nuestro partido, la Unión Cívica Radical se está manejando como un club de amigos. Lo sigue manejando Eduardo Costa, Roxana Reyes. A puertas cerradas, toman decisiones que no son consultadas con los referentes a nivel provincial”

Zeidán reconoció que “existió un abandono muy grande después de que Costa perdió la gobernación. Ha abandonado a todos los dirigentes, sin acompañarnos y también ha abandonado la lucha por la diputación nacional. Hoy sabemos que ese sector pretende una reelección de Roxana Reyes, se habla también de que acompañaría Nadia Ricci y el segundo lugar dicen que lo va a decidir también Eduardo Costa”

En ese sentido, arriesgó que “ ante esa situación en lo particular, vamos a estar seguramente compitiendo enfrente de ese sector político, buscando una alternativa totalmente superadora, de cambio y que no nos siga representando a nivel provincial dirigentes como Eduardo Costa que está prácticamente escondido después de la elección a gobernador y no representa los intereses de los santacruceños”

Alternativa superadora

Para Zeidán, “seguramente habrá una alternativa con otros dirigentes de la provincia que va a ser superadora a la del sector político de Eduardo Costa y Reyes y ojala podamos imponernos en las próximas internas abiertas”

Finalmente, reconoció que “vamos a trabajar una alternativa que no tiene nada que ver con Costa, Reyes o Daniel Gardonio que es el presidente del partido y que hoy está en una situación donde no marca la disidencia con el gobierno provincial porque está ocupando un cargo que es la intendencia de San Julián y no puede defender los intereses de los radicales. Eso se nota”

FUENTE: PATAGONIA NEXO