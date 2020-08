Nadalich: “Al abrir los comercios nos arriesgamos a que haya una mayor circulación viral”

En un nuevo informe audiovisual, el Ministro de Salud y Ambiente, Juan Carlos Nadalich se refirió a la situación epidemiológica de la provincia e hizo especial énfasis en la apertura de los comercios en la ciudad de Río Gallegos y en la imperiosa necesidad de respetar los protocolos. Además instó a las localidades a estar vigilantes y preparadas para cualquier contingencia.

En el inicio del informe el titular de la cartera sanitaria provincial expresó el acompañamiento a los familiares de las personas fallecidas durante este brote epidemiológico que se registra en la ciudad de Río Gallegos y otras localidades de la provincia. “En relación a ese aspecto quiero decirles a los familiares que no fueron los únicos fallecimientos que se produjeron sino que debido a que los mismos acontecen en el marco de la pandemia se registra la información de los casos que tienen datos positivos de haber contraído el virus”, remarcó. En ese sentido, señaló además que en muchos casos este tipo de información genera comentarios. “Quiero aclarar que por convención cuando hay un evento de tipo extraordinario o hay una circunstancia particular, se referencia el caso en función de lo que uno quiere que tenga sensibilidad para el seguimiento de las patologías y controles. En el caso del COVID – 19 todos aquellos fallecimientos que se produzcan en casos positivos se denuncian que son fallecidos dentro de la pandemia, salvo que una persona tenga un accidente trágico u otro tipo de incidentes, los mismos son casos que no se relacionan con el proceso que se está viviendo”, explicó.

En ese contexto, Nadalich se refirió a la cantidad de personas que transitaron por aspectos de resultados positivos. Al respecto, precisó que en este momento la provincia tiene 1293 casos en Santa Cruz de los cuales activos son 760. “Es interesante recordar que tenemos 521 casos de personas que se recuperaron. Por lo tanto, existe una situación a la cual tenemos que mantener en nuestra cotidianeidad pero también existen situaciones positivas que son las que tenemos valorar en todo el esfuerzo que se está realizando”, recalcó.

En otra parte del mensaje, hizo alusión a los meses venideros y el panorama que podría plantearse en el marco de la pandemia. “Falta un mes para que llegue la primavera y en esa circunstancia empieza a dejarse atrás el invierno y todos queremos tener más actividad. Por este motivo, tenemos que recordar que vamos a transitar esta etapa e incluso en el primer trimestre del año que viene con la pandemia en función de las pocas herramientas para luchar contra la misma y que no sean las que venimos anunciando. Por las circunstancias concretas en Santa Cruz y especialmente en Río Gallegos, quiero decirles que vamos a tener estos acontecimientos”, expuso.

“Ustedes van a ver que se dará a conocer información acerca de que un buque en Puerto Deseado tiene contaminada su tripulación. Esos números aumentan rápidamente y por supuesto, las referencias numéricas producen cambios importantes. También hubo casos positivos en otros puntos de la provincia. Quiero decirles con mucha fuerza que lo que decimos y escribimos, hay que hacerlo carne porque ahora depende de nosotros. No existen muchas cosas nuevas en el hecho de la relación que tenemos que tener como individuos y comunidad con el efecto de la contaminación por el virus. Lo que queremos es defender la vida”, detalló en relación a lo que acontece en las distintas localidades.

En cuanto a la situación de Río Gallegos, puntualizó que se está manteniendo la línea de un contagio que de uno a uno. “No se logró bajar esa situación. Ahora como se reduce, tiene que ver con las conductas que hay que hacerlas vida”, subrayó.

Respecto a la circulación, manifestó que cuando de aumenta la misma se producen más contagios sino se tienen en cuenta las características de comportamiento de las cuales se viene hablando permanentemente. “Los encuentros sociales, la falta de cuidados y no guardar el distanciamiento, siguen siendo los efectos multiplicadores más rápido que tenemos en toda comunidad”, enfatizó.

“El virus es muy contagioso y lo tenemos nosotros, no viene por ningún otro elemento o medio que no sea una persona a otra”.

Otro de los aspectos que consideró en el mensaje, el Ministro de Salud y Ambiente tiene que ver con el anuncio de la apertura de comercios a partir de la semana que viene. Sobre ello expreso: “Al abrir los comercios nos estamos arriesgando a que haya una mayor circulación y tenemos la responsabilidad de cuidarnos. En los comercios se hace un esfuerzo muy grande para mantener los protocolos. Existen los mismos y en general los comerciantes los hacen cumplir. Tiene que hacerlos cumplir ellos y también la comunidad sobre todo para poder mantener esta estructura de vida”.

“Vamos a tener que acostumbrarnos a convivir un tiempo largo con esto y tenemos que cuidar cada detalle, especialmente en Río Gallegos porque la situación es muy inestable. El flujo de contagio puede ir para cualquier lugar. Una persona que haga una reunión social y haya algún caso, aumenta totalmente el número de casos y pone en riesgo la posibilidad de atención”, consideró.

“El virus no respeta a nadie y el aislamiento es una de las pocas herramientas que tenemos y debemos cumplirla. Los comercios tienen que abrir porque lo necesitan los comerciantes y nosotros. Los protocolos tienen que funcionar. A mayor circulación va a haber mayor contagio. Nuestro comportamiento es lo que va a marcar el resultado de esta situación”, añadió.

En ese marco, Nadalich instó a las localidades a prepararse porque ante cualquier descuido se puede generar un brote epidemiológico. “Cuanto más casos haya en otros puntos del país, mayor posibilidad de tener contagios y eso puede aparecer en las localidades como brote. Estamos haciendo los controles con un conjunto de reactivos para ver si hay o no anticuerpos. En general hemos obtenido en su mayoría casos negativos. Por lo tanto, somos susceptibles de los contagios. Todas las localidades tienen que estar vigilantes y preparadas y ver como se reactiva el comercio y la actividad laboral con conductas nuevas”, agregó.

“En Río Gallegos estamos con la expectativa de abrir los comercios de la misma manera que en otras localidades, hagamos carne y vida las medidas que nos protegen y nos hacen proteger a los demás”, concluyó