Santa Cruz firmó convenio con ENOHSA para la ejecución de 44 obras en la provincia

En esta jornada, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner concretó la firma de un convenio con el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Enrique Cresto, para avanzar en la ejecución de obras de agua y redes de desagüe en distintas localidades de la provincia.

Durante el encuentro la primera mandataria fue acompañada por el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ignacio Perincioli; y el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Nicolás Michudis,

A través de esta rúbrica se concreta un paso más hacia la puesta en marcha de los anuncios efectuados días atrás por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Publicas de Nación, Daniel Katopodis, los cuales están relacionados con un importante plan de obras que no solo mejoraran la calidad de vida de los santacruceños y santacruceñas as sino que también generaran puestos de trabajo.

En ese contexto, la gobernadora Alicia Kirchner destacó la importancia de la firma del convenio con el ente nacional porque permitirá planificar el inicio de las obras. “Creo en el concepto territorial y en el integración de esfuerzos que en este caso sería Nación y Provincia junto a los Municipios. Nosotros como provincia vamos a poner lo mejor no solo para brindar servicios en el territorio sino también generar puestos de trabajo”, consideró.

“Hoy todo lo que tiene que ver con la mano de obra en saneamiento y otras ramas, están casi sin trabajo y estas obras nos van a permitir que los obreros de la construcción tengan sus propios ingresos”, agregó.

En otra parte de su alocución, la Gobernadora manifestó que políticamente están convencidos que el generador de riquezas es el trabajo porque organiza, dignifica y con este tipo de obras, brinda servicios a la comunidad que aspira a una calidad de vida diferente. “Si bien a nivel país tenemos buenos niveles en los servicios, nos falta y aspiramos a lo mejor”, subrayó.

En el encuentro virtual con las autoridades de Santa Cruz, el titular de ENOHSA, Enrique Cresto destacó que a través de este plan de obras se optimizará la obra pública, lo que permitirá llegar a diciembre de este año con cerca de 800 obras de ejecución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. “Lo que se firmó días atrás a través de videoconferencia es lo que se formalizó en esta jornada y es un convenio con la provincia de Santa Cruz de 44 obras, 23 de cloacas y el resto de agua. Santa Cruz es una provincia está cerca de tener desarrollo sustentable porque tiene casi 30 por ciento de depósito de agua y un 65 de cloacas”, detalló.

En ese marco, explicó que una vez que la provincia presente cada proyecto a ENHOSA, tienen la aprobación técnica a partir de lo cual se hace el convenio específico que va con el anticipo financiero del 30 por ciento de la obra. “Estamos trabajando con financiamiento externo y no solo lo estamos haciendo con el BID sino también con convenios bilaterales y multilaterales. Para Santa Cruz estamos trabajando en proyectos que tienen que ver con financiamiento chino. Estamos en una pandemia pero también tenemos que pensar en las economías”, detalló.

Por otra parte Cresto señaló que el ente a su cargo está a disposición de la provincia para seguir trabajando de manera conjunta. “El Presidente y el Ministro Katopodis han puesto a ENOHSA en valor y queremos que el mismo vuelva a ser lo que fue cuando gobernaban Néstor y Cristina Kirchner, que pueda estar en territorio y que el agua llegue a cada vecino y vecina del país, que sea para 45 millones de habitantes y no solo para algunas provincias”, remarcó.

Cresto también se refirió al Consejo Federal de Saneamiento, el cual está integrado por 23 gobernadores y gobernadoras y Santa Cruz es representada por el presidente de SPSE, Nicolás Michudis. “En el mismo se analizan las obras que se necesitan y en el caso de Santa Cruz se ven todas las obras que se necesitan para tener el cien por ciento de cobertura. En el plan federal de obras de saneamiento que contempla inversiones de más USD $ 20.000.000.000.- (veinte mil millones de dólares) tiene que estar el detalle de cada obra y cada provincia y el diagnostico de cada provincia para el presupuesto anual”, precisó