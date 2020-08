García: “Los que más se contagian son los jóvenes, pero impacta más en los adultos mayores”

En un nuevo mensaje audiovisual, el subsecretario de Salud Colectiva, Claudio García se refirió a la detección de casos positivos de coronavirus en un hogar de adultos mayores de Río Gallegos y a los protocolos que se están implementando desde el inicio de la pandemia en estas instituciones. También subrayó la importancia de que aquellas personas que circulan en la ciudad extremen las medidas para no llevar el virus a las casas.

En referencia al caso detectado en un paciente fallecido del Hogar de Adultos Mayores “Dr. Braulio Zumalacarregui” de la capital provincial, señaló que, a partir de la existencia de un caso sospechoso, que luego se confirmó como positivo, se inició una investigación epidemiológica para identificar la forma en que se produjo el contagio de esta persona.

“Esta investigación confirma lo que venimos insistiendo: las personas que deambulan, que están con posibilidad de entrar y salir de las instituciones, son las más expuestas y son las que, siendo portadores asintomáticos lleven a producir la enfermedad en otras personas”, detalló el funcionario.

En este sentido, indicó que “el personal de la institución del hogar resultó positivo para COVID y es el nexo epidemiológico por lo cual se produjo la entrada del virus a la institución”.

“Insistimos que la población tome todos los recaudos porque al existir circulación comunitaria en Río Gallegos, existe el riesgo de contagio cuando se realizan las compras, cuando se transita o en el trabajo mismo, y se deben extremar las precauciones para que no se contagien los adultos mayores”, enfatizó el subsecretario.

Al respecto, indicó que “la pirámide de contagios en la provincia muestra que las personas jóvenes son las que más se contagian, pero a quienes más impacta la enfermedad son los adultos mayores” ya que las personas mayores de 60 años son quienes más necesitan de la internación y de las unidades de terapia intensiva.

Y explicó: “Muchas veces se preguntan por qué una persona que se cuida, que no sale de su casa, se contagia; y cuando empezamos a investigar vemos que hay un nieto, un hijo o una persona que, con buena voluntad de visitarlo, llevarle alimentos o remedios, son portadores y producen el contagio”.

En cuanto a las estrategias y protocolos para el manejo de las personas con vulnerabilidad se están trabajando desde el inicio de la pandemia a través de acciones articuladas entre los ministerios de Salud y Desarrollo Social y otras áreas del Gobierno Provincial que tienen interacción con las personas adultas mayores.

Este trabajo incluyó la articulación con los directores de los Hogares de Adultos Mayores de toda la provincia para restringir las visitas y que la comunicación con las familias sea a través de videollamadas y otros medios.

También se estableció un vínculo muy estrecho con las áreas de Salud de cada localidad para establecer las medidas de bioseguridad y provisión de elementos de protección personal.

Otra línea de acción fue la capacitación del personal y actualización de las personas responsables de las instituciones, brindando información actualizada sobre la definición de casos y otras señales para la detección de los casos.

Además, se acordó que las personas que trabajan en estas instituciones sean exclusivas de estos hogares. Es decir, médicos, enfermeros y administrativos tienen que ser exclusivos de estas instituciones y no pueden trabajar en otro ámbito para reducir el riesgo del ingreso del virus.