Alicia se refirió al programa Santa Cruz Protege

“Esto lo creamos con mucho esfuerzo y lo estamos haciendo porque nos ponemos en el lugar de cada uno de ustedes”, indicó la gobernadora. En la segunda parte del mensaje dirigido a los santacruceños y santacruceños se refirió a las consecuencias que la Pandemia ha tenido para el sector comercial y a las diferentes medidas que se vienen tomando en este sentido.

“Entendemos lo que sucede y por eso decretamos en su momento, la emergencia económica y social e iniciamos una línea de crédito y financiamos las tasas de esos créditos y hemos dado algunas ventajas para que través de la ASIP no tengan que enfrentar la deuda que en este momento están teniendo”, indicó al respecto.

En el marco de los anuncios realizados durante la jornada que incluyen el Programa Santa Cruz Protege, la gobernadora señaló que al observar que las medidas implementadas tanto por Nación como por la provincia están resultando insuficiente, y a través del trabajo articulado del equipo de Gobierno con la Cámara de Comercio y la Federación Económica, se empezó a transitar por otros caminos para dar respuesta hasta que se pueda recuperar la actividad comercial como se la necesita.

“Hoy lamentablemente no se puede, lo que no quiere decir que sea indefinidamente. Esto quiere decir que tenemos que ir estudiando cada momento y ver cuándo se pueden dar las previsibilidades de apertura. Así que hemos creado a partir del 1º de agosto, el programa Santa Cruz Protege. El mismo contempla tres grandes líneas, se suma a los subsidios, a las tasas subsidiadas de créditos y a las ventaja comparativas que ya se han ido dando”, explicó.

“Quiero agradecer al equipo de Gobierno, no solo a los ministros y ministras sino a muchísima gente que trabaja y que si no estuviera no podrían estar funcionando los servicios ni ayudando a nuestra comunidad en general”, añadió.

La mandataria indicó que Santa Cruz Protege está destinado a aquellos que no pudieron ingresar a los ATP Nacionales que el Presidente de la Nación manifestó la intención de la continuidad de los mismos. “Creamos los ATC que es una asistencia a los trabajadores y comercios. Los mismos están destinados a quienes se encuentran en la etapa de ASPO (Aislamiento social, preventivo y obligatorio) y que no pueden funcionar. En los mismos están contempladas las agencias turísticas o áreas de turismo. Los ATC son similares a la línea nacional, comprende un salario mínimo que es $16.875.- por empleado o monotributista. Es para el comerciante o monotributista que en este momento no puede realizar la actividad”, expuso.

“Esto va a permitir una compensación quizás no la adecuada pero hay muchos que no pudieron acceder a la línea nacional porque tenían problemas con la AFIP o porque les pedían determinada documentación que no pudieron entregar porque estaban afectados económicamente y no cumplían con determinados indicadores”, agregó.

En ese marco, la Gobernadora lanzó en esta jornada una nueva línea de subsidio, la misma no está reglamentada en el decreto sino en la resolución del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria y tiene que ver con el pago de servicios a terceros como alquileres o determinados rubros que hoy por no trabajar no se pueden afrontar. “De alguna manera es una respuesta a los requerimientos. No es la que ustedes quieren o necesitan. Para esta pandemia el mundo no estaba preparado tampoco el país y Santa Cruz estaba preparada y con mucho esfuerzo lo estamos haciendo porque nos ponemos en el lugar de cada uno de ustedes. Estamos atendiendo dentro de las posibilidades que tenemos hoy esta realidad”, subrayó.

“Cuando di mi discurso el 1º de marzo teníamos una serie de hitos a alcanzar, hoy algunos podemos hacerlos, la gran mayoría quedó postergada pero me interesa tu salud, la salud de los santacruceños y santacruceñas, me interesa cuidarlos y que no sigan falleciendo personas en esta pandemia. Así que trabajando todos los días son responsabilidad y solidaridad, sigamos luchando. Ayúdennos por favor”, concluyó.