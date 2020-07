Nadalich: “Estamos ante un acontecimiento inusual que requiere de el compromiso de todos”

En el marco de las declaraciones realizadas por el Ministro de Salud y Ambiente y su equipo de trabajo, se puso en valor el trabajo de los voluntarios y voluntarias en el marco del brote en Río Gallegos y a lo largo de la pandemia. Nadalich se refirió además a la importancia de articulación entre el sistema de salud y la comunidad en relación a la situación que atraviesa hoy la capital de la provincia.

Consultado respecto de la manera en la que la comunidad puede colaborar con el sistema de salud en el marco del brote actual el ministro expresó que debe siempre considerarse que no es lo mismo lo que sucede en cada una de las localidades.

“Es difícil evaluar un comportamiento de tipo general que nunca es uniforme en toda la provincia producto de la situación en cada localidad. Lo cierto es que notamos que se generan acciones en relación a la Pandemia. Tenemos el caso de los voluntarios y voluntarias. Se trata de un grupo de personas que están dando una mano muy grande primero porque hicieron el esfuerzo de capacitarse para el desarrollo de seguimiento de la situación. Gran parte de las tareas que realizan las hacen no sólo en el ámbito provincial sino también municipal y cubren numerosos rubros: desde ayudarnos en el Ministerio frente a los horarios intensos que hay que hacer y la necesidad de reforzar al personal operativo en estas circunstancias. También se desempeñan en el Hospital con el llenado de planillas, atenciones y mecanismos de telefonía para realizar seguimiento de las personas con COVID-19. Toda esa tarea que es valiosa la llevan adelante con mucho compromiso”, afirmó el Ministro.

Nadalich además manifestó que este es uno de los tantos aspectos rescatables y positivos que llevan adelante quienes integran nuestra comunidad. “Con la sumatoria de voluntades podemos salir adelante y ponerle un corte a este brote”, destacó.

En cuanto al momento actual indicó que “es importante que aunque tengamos momentos de crisis, comprendamos que son producto de una situación de Pandemia muy importante en todo el mundo. No podemos perder esa dimensión, no podemos obviarla. Son instancias que sobrepasan las situaciones normales con una virus que tiene una altísima potencialidad de contagio y que ha impactado en el mundo entero”.

“Hemos visto que circulan videos que tratan de demostrar que no debemos descuidarnos, videos realizados a nivel local o de otros lugares. Son esfuerzos de interpelar de manera a veces más dramática y otras apelando a lo afectivo para convencernos de que debemos cuidarnos en los detalles de manera cotidiana. Ese es el esfuerzo que todos y todas debemos hacer ante estas circunstancias que atravesamos”, agregó.

El funcionario provincial reiteró la necesidad de no relajarse en ningún momento del día, evitando que el esfuerzo colectivo que estamos haciendo no alcance. “Necesitamos que nos ayudemos entre todos. El comportamiento que necesitamos como comunidad es que realmente en esta etapa comprendamos que no estamos para compartir acontecimientos familiares, ni para mateadas. Podemos tomar mate cada uno con su equipo. Estamos ante un virus agresivo que nos lleva a correr riesgo si no adoptamos las conductas recomendadas”.

“Vamos a pasar mucho tiempo hasta que exista la vacuna conviviendo con el virus y en esta dimensión de Pandemia. Entonces cuando vamos al trabajo readecuemos los espacios. Cuando comemos en casa cuidémonos. Entendamos que cada cosa hoy debe hacerse de una manera diferente. Antes decíamos a nuestros niños y niñas ante la presencia de un conocido “saluda al señor”, ahora hay que decirle que no salude. No es desprecio sino que hay algo en la comunidad que es este virus y nos lleva a revisar nuestros comportamientos de manera colectiva”, indicó.

“Hemos avanzado muchísimo pero hay que cuidar todas esas cosas para no retroceder y permanecer en el tiempo conviviendo con esta dimensión de un virus agresivo del que no sabemos todo. Tenemos que habituarnos a las nuevas conductas y comportamientos para que los brotes como este no ocurran y para controlar el que atravesamos en Río Gallegos”, insistió Nadalich.

En cuanto a la situación de Río Gallegos el titular de la cartera sanitaria explicó que hay que aceptar que estamos ante un brote por conglomerado que requiere extremar los cuidados y ser responsables; “esto no es algo ajeno a lo que sucede en el resto de mundo o del país. Vemos lo que está sucediendo en Jujuy que está teniendo un brote muy fuerte, hay una situación en Córdoba. Si ven todos los esfuerzos en todos lados verán que este virus nos está afectando a todos y todas, vemos lo que sucede en Santa Fe”.

Además el ministro consideró que enfrentar esta situación como sociedad a veces nos cuesta mucho “porque estamos ante un acontecimiento inusual: no es común y no existen herramientas para combatir. Necesitamos ayuda para luchar y quebrar la persistencia de este brote en nuestra comunidad”.

También pidió a todos y todas estar tranquilos, seguir las recomendaciones del sistema sanitario y evitar las versiones respecto de situaciones no confirmadas por el sistema sanitario. “Necesitamos ayudarnos entre todos, los profesionales, los periodistas y la comunidad en conjunto podemos. Necesitamos elementos superadores y esperanzadores frente a un acontecimiento que impacta profundamente en la comunidad. Mantengamos las conductas, ayudemos ante los problemas que suceden. Tenemos muchos compañeros que deben ausentarse por la situación de aislamiento y tenemos que juntar fuerzas, sumar voluntades. Necesitamos del esfuerzo, la valentía, la ganas, el convencimiento y la motivación de cada uno de los actores sociales para salir adelante”.

Por último reiteró que la información que se brinda es la que está confirmada y surge del abordaje del equipo sanitario que trabaja permanentemente en la situación. “A través de estos días quiero reiterar que estamos dando la información que corresponde, lo mas cercanamente posible a los acontecimiento y no dejamos de lado ninguna de las perspectivas existentes”.