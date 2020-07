Alicia: “Que el miedo no sea el que determine las conductas a seguir”

La gobernadora se refirió al Decreto 861/20 que establece medidas para controlar el brote en Río Gallegos. Pidió que no sea el miedo lo que determine nuestras conductas, sino “la responsabilidad social”.

En un mensaje dirigido a la comunidad, especialmente a los vecinos y vecinas de Río Gallegos la gobernadora Alicia Kirchner se refirió a la situación epidemiológica que surge del incremento de casos en la capital.

En función de lo que está pasando con el COVID-19 en Río Gallegos manifestó: “Si hacemos una lectura de todos los acontecimientos, ustedes podrán apreciar que se han tomado una serie de medidas estos últimos días ante lo exponencial del contagio que nos ha obligado intervenir en cada momento y a analizar permanentemente todo el proceso. Hoy sale un nuevo decreto (861/20) que se suma a otro decreto más de ayer con la adhesión al DNU nacional”.

El Decreto 861/20 surge de la evolución puntual de los casos de Río Gallegos. “Quiero aclararles algo, un Decreto no es una vacuna. Es orientador y profundiza las medidas que ya venimos tomando hasta el momento”, indicó la mandataria.

En este sentido agregó: “Lo más importante es la responsabilidad individual, y que sumando las responsabilidades individuales construyamos responsabilidad social. Fíjense cómo exponencialmente el virus se ha ido reproduciendo ¿Cual fue el motivo? Por lo que estamos analizando es la cercanía. La cercanía social, la cercanía familiar, la cercanía laboral”.

Además expresó: “Yo les diría que todos nos hemos relajado porque íbamos muy bien y entonces pensamos que podríamos comportarnos de otra manera, que ya teníamos la vacuna que nos iba a proteger del virus. Se habrán dado cuenta que esto no es así. Es triste pero no es así. No hay vacuna”.

En el marco del mensaje la gobernadora se refirió a la importancia de asumir la responsabilidad entre todos y todas para afrontar la situación en la ciudad capital. “El Estado obviamente que quiere cuidar y que nos cuidemos. Pero insisto: El estado no puede con todo. Nos tenemos que ayudar entre todos y todas”.

La titular del Ejecutivo también habló sobre los cuidados y recaudos. “Alguno me podrá decir desde su casa ¡pero yo me cuide! y la verdad es que “usé el alcohol en gel, me puse el barbijo cuando no había distanciamiento”… Si vos te cuidaste, pero tu amigo o tu compañero quizás no lo hizo. No fue con mala intención, sino que en un minuto de distracción no se cuidó y ese minuto hace que se haya instalado el virus”.

Además la gobernadora reflexionó respecto de lo acontecido en torno a las nuevas actividades habilitadas en las últimas semanas: “Se abrieron nuevas oportunidades después del aislamiento social y creo que no las supimos aprovechar. Lo digo de esta manera porque así lo siento. Yo se que quienes están mirando y se están cuidando dirán ¡pero si me cuide!, lo sé y les agradezco que se cuiden. Me contaba un amigo que había dos vecinos a los que los separa una medianera, y se encontraron en el patio, se pusieron hablar, conservaron la distancia pero se pasaron el mate. Ahí no hay cumplimiento del distanciamiento social”.

“También sabemos que en el mundo está el virus. Acá tenemos un brote, en Río Gallegos. Hay que cortar el brote. Si fuimos capaces de tantas cosas, más allá de los que hoy están contagiados o no, tratemos todos juntos de cortar este brote con responsabilidad social”, expresó Alicia.

La gobernadora se refirió también a ciertas versiones surgidas en los últimos días. “También sé que hay muchos que están especulando y que lo hacen de una manera hasta grosera. Algunos le dicen politiquera, diría que ni siquiera, porque aquel que especula con este virus que es una pandemia mundial tiene un solo calificativo: es un miserable”.

En un momento la mandataria se dirigió especialmente a los vecinos y vecinas de la capital provincial: “Queridos riogalleguenses hagamos un esfuercito más, todos y todas juntas. Tratando de cuidarnos entre todos, de cuidar a los que están contagiados y de cuidar que cada vez se contagien menos. Hagamos una barrera fuerte. No hay vacuna. Por favor cuidemos nuestro sistema de salud que hasta hoy responde, pero bueno tenemos que en base a los acontecimientos ser muy ordenados en esto”.

Para finalizar reiteró que las medidas adoptadas en el decreto 861/20 establecen restricciones, criterios de circulación, horarios y otras cuestiones, pero recordó que es fundamental asumir con responsabilidad las conductas sociales.

En este sentido puso como ejemplo el hecho que en las redes del gobierno de la provincia, el video del mensaje del ministro Nadalich de hace unas semanas no llegaba a las 300 reproducciones, mientras que el del día de hoy superaba las 15 mil.

En este sentido expresó: “Por favor que el miedo no sea el que determine las conductas a seguir. Asumamos las conductas con responsabilidad individual y responsabilidad social y entre todos pongamos una vacuna colectiva al virus”.