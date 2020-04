La provincia analiza la implementación de nuevas medidas anunciadas por Nación

La provincia trabaja en la implementación de nuevas medidas y modalidad de ciertas actividades.

Preocupa la evolución de las personas que ingresaron en los últimos días a la provincia. “Podrían ser portadores silenciosos del virus, por lo que debemos estar atentos a la evolución de las mismas y en función de ello veremos con qué pautas no tenemos que manejar”, manifestó la gobernadora en el marco de una reunión con parte de su equipo.

El Gobierno nacional prolongó el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 10 de mayo. En nuevo DNU establece que los gobernadores y gobernadoras están facultados para implementar la modalidad de implementación en sus provincias.

Luego de que el presidente de la Nación se refiriera ayer al nuevo DNU que prorroga el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 10 de mayo la gobernadora convocó a una reunión con parte de su gabinete para analizar la situación de la provincia.

El DNU que será publicado a las 0 horas del día lunes 27 de abril precisa que son las autoridades de cada jurisdicción quienes normarán las actividades y otras cuestiones “en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública”.

En este sentido, la gobernadora puso especial énfasis en el arribo de personas a la provincia que se produjo en los últimos días y las consecuencias que esto puede tener si no se atiende a los cuidados preventivos y a controlar la propagación del virus.

Es importante tener en cuenta que en Santa Cruz durante los últimos 10 días, ingresaron más de 1000 personas. Por vía aérea lo hicieron un total de 431 personas, el resto según lo registrado por el Sistema Sanitario en base a las Declaraciones Juradas vigentes (Res. 645/20) lo hizo por vía terrestre. Todos y todas permanecen en cuarentena (sin posibilidad de salir de sus domicilios) bajo supervisión del sistema sanitario.

En este sentido, lo sucedido en Caleta Olivia pone en alerta al Gobierno y debe tomarse como ejemplo sobre la importancia del cuidado y cumplimiento de las recomendaciones sanitarias por parte de la comunidad. El caso positivo por COVID-19 de Caleta Olivia anunciado el 24 de abril, es una persona que ingresó a la provincia durante ese período y estaba siendo monitoreada por el efector sanitario local, al día de hoy, se sumaron cuatro casos positivos en la localidad, todos con contacto estrecho con el anunciado el pasado viernes.

En este sentido, Alicia Kirchner recordó que todas las personas que arribaron a la provincia fueron puestas en aislamiento con supervisión y control periódico por parte del personal de Salud de la provincia. “Podrían ser portadores silenciosos del virus, por lo que debemos estar atentos a la evolución de las mismas y en función de ello veremos con qué pautas no tenemos que manejar”.

En relación a esto, la gobernadora convocó a una reunión con parte de su gabinete que se llevó a cabo en el Salón Blanco con presencia del Jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez, el Ministro de salud y Ambiente, Juan Carlos Nadalich; el Ministro d Gobierno, Leandro Zuliani; la ministra de Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba; el Ministro de Seguridad, Lisandro De La Torre, el Fiscal de Estado, Fernando Tanarro. Además se encontraban presentes la Secretaria de Responsabilidad Social, Rocío Campos y el Secretario de Legal y Técnica, Sergio Sepúlveda.

En continuidad con el trabajo que ya se viene realizando respecto de analizar las actividades que se habilitan y la modalidad en que las mismas deben funcionar, se estableció que una vez que sea publicado el DNU de Nación, se creará la herramienta normativa que establezca su aplicación a nivel provincial considerando las particularidades de Santa Cruz. En este sentido también se dialogará con los intendentes y comisionados de fomento para ponerlos al tanto de la modalidad a implementar.

Se tomará esta semana para trabajar en los criterios a implementar y en las actividades que podrían trabajar con protocolos especiales. El decreto nacional deja claro que son los gobernadores y las gobernadoras quienes decidirán las excepciones a la prohibición de circular y servicios en forma localizada. Para ello deberá cumplirse con los parámetros epidemiológicos establecidos por Nación. Además, en Santa Cruz se tendrá en cuenta el ingreso de personas en los últimos días y la evolución de los mismos en base al monitoreo de Salud.

La gobernadora recordó además que continúan sin posibilidad de habilitación alguna las siguientes actividades: el dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades; los eventos públicos y privados (sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y otros); los centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado, y las actividades turísticas, los parques, las plazas y similares.

Desde Nación se estableció también que las provincias que hagan excepciones deberán realizar, en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, el monitoreo de la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria, y deberán entregar de forma semanal un informe de seguimiento. Queda establecido podrán hacer cesar las mismas a quienes no cumplan con la entrega del informe o cuando la autoridad sanitaria lo recomiende.

Cabe destacar que continúan las licencias para los trabajadores y las trabajadoras mayores de 60 años, embarazadas o personas incluidas en los grupos de riesgo y para aquellas personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes.