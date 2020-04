Dani Roquel: LAMENTAMOS LA PANTOMIMA DE LA LEGISLATURA

Así lo expreso el diputado de la Union Cívica Radical, Daniel Roquel en una comunicado de prensa el cual señalaba. En el día de la fecha se desarrolló virtualmente la 2da Sesión Ordinaria del año, se presentaron en total 35 proyectos, 9 de ellos de mi autoría, todos con la intención de aportar herramientas al Poder Ejecutivo para que pueda dar respuestas a la pandemia que nos aqueja.

Uno de ellos era el de reducción de salarios para funcionarios y políticos, lamentablemente este proyecto, al igual que los otros ocho, fueron enviados a comisiones, cómo se suele decir en la jerga popular “los cajonearon”.

Entre los proyectos que presenté también estaba el uso obligatorio de tapabocas, pedidos de informes sobre insumos adquiridos y el plan de vacunación, desinfección de cajeros automáticos y transportes de larga distancia, y un Plan de Asistencia a Entidades Deportivas. Lamento esta actitud y esta metodología de anular el debate y eliminar toda propuesta o alternativa planteada desde nuestro bloque.

Lo que se dice con palabras debemos sostenerlo con hechos. Hoy era una oportunidad histórica de cara al pueblo para tener un gesto de grandeza y humildad, haciendo un aporte para hacer frente a la pandemia.

No vamos a claudicar, vamos a seguir trabajando desde nuestro lugar para ser la voz de los que no tienen voz, o mejor dicho, de los que no son escuchados ante las injusticias y la falta de humanidad por parte de muchos dirigentes políticos.