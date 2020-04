Nadalich se refirió a la Resolución 645 que refiere al levantamiento gradual del aislamiento

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, dio a conocer la Resolución 645 que establece un protocolo de funcionamiento, recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad, para el levantamiento gradual del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Nadalich se refirió a la misma en un mensaje a la comunidad.

El Ministro de salud y Ambiente, Juan Carlos Nadalich, se refirió al concepto de levantamiento gradual del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Al respecto, indicó que “es un esfuerzo que todos estamos precisando, aportar y coordinar, para empezar a tener más actividad en las áreas locales porque son necesarias”.

En su mensaje, Nadalich se refirió al aislamiento social, preventivo y obligatorio y a cómo el mismo ha servido para controlar una expansión masiva del proceso de circulación del virus. En cuanto a lo que viene de cara a la gradualidad de permitir realizar algunas actividades consideró que es fundamental tomar dimensión de la situación de cada localidad y de cómo se deben realizar cada una de las acciones para evitar la propagación.

En este sentido manifestó que tomada esta dimensión en todo el país irán poniéndose de acuerdo en cómo desarrollar estas próximas etapas que requieren una toma de conciencia general de todos los ciudadanos y ciudadanas en los cuidados preventivos y las conductas a asumir con responsabilidad.

“La Resolución 645 al igual que la Declaración Jurada para Tránsito tiene un componente de información general y tendrá vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Cruz”, expresó Nadalich.

En su anexo, la Resolución da cuenta del Protocolo de funcionamiento, recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad para el levantamiento gradual del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Establece para ello una serie de conceptos generales a tener en cuenta y una guía de puntos a tener en cuenta para vuelta a actividades controladas.

En la guía se establecen los términos en que deben realizarse los desplazamientos al trabajo, las tareas laborales y una serie de medidas organizativas. También incluye recomendaciones para los trabajadores y trabajadoras y las medidas de higiene que deben cumplirse en el lugar donde desempeñan sus tareas.

Además, el titular de la cartera sanitaria dio a conocer cómo se generó el esquema y lo que se quiso reformar en el anexo que se habla de una serie de criterios y sugerencias que hay que preverlas para esta apertura de circulación que se va realizando de manera gradual.

El ministro puso en valor todo el esfuerzo que se viene haciendo y pidió especial atención al cumplimiento de los protocolos. “Debemos recordar todo lo que se obtuvo hasta el momento y, en segundo lugar, que esto no fue sólo una decisión provincial sino en articulación con Nación y los municipios”.

“La integración desde el municipio, la provincia y Nación, para ir permitiendo esos grados de apertura y actividades que se pueden ir haciendo es fundamental. Debemos que estar preparados que conforme a lo que suceda en cada localidad vamos a poder avanzar más o tener que volver a la etapa anterior si es que se produce un grado de desarrollo de la enfermedad de la localidad donde antes no estaba”, explicó.

“Este criterio esta desarrollado en la Resolución con una serie de actividades y de acciones que habrá que acostumbrase a tenerlas presentes durante un tiempo muy largo. Ese componente son las medidas de aislamiento que no podemos perder y que deben estar permanente preparados, así como el distanciamiento las medidas de limpieza para permitirnos poder avanzar en etapas referidas a la vida en comunidad”, sostuvo.

Por otra parte, agregó que esto es una oportunidad de apertura gradual que requiere muchísima responsabilidad y conocimiento de parte de la comunidad. “Por ejemplo, si en una comunidad no ha habido ningún caso positivo ni sospechoso, las medidas habrá que ponerlas para evitar que ingrese de una manera masiva. Y si en una comunidad hubo casos positivos o si hay casos positivos hay que aplicar para evitar que se produzca una exagerada penetración de ese momento de brote”.

Además, destacó que en aquellas comunidades donde por alguna circunstancia se de que exista circulación viral, habrá que modificar los criterios para evitar la prolongación de ese proceso y que se corte el circuito de propagación.