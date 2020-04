Alicia: “Es tiempo de trabajar por los demás siendo creativos”

Durante la tarde de hoy, la gobernadora se presentó en el edificio de la Administración General de Vialidad Provincial (AGPV) para conocer el proceso de diseño y producción de las cápsulas portátiles de aislamiento para ambulancias realizadas por personal del organismo. Hasta el momento se trata de dos unidades que fueron donadas a los hospitales de Perito Moreno y Río Gallegos. Felicitó a los trabajadores y trabajadoras viales.

En el marco de la emergencia sanitaria, Vialidad Provincial a partir de una propuesta que llegó a la Agencia, diseñó cápsulas portátiles de aislamiento para ambulancias. Las mismas según explicó personal del ente a cargo de la realización de las dos cápsulas que fueron donadas a los Hospitales de Perito Moreno y Río Gallegos, poseen filtros, colchoneta, material desinfectante e iluminación interna.

Personal del Distrito Perito Moreno explicó cómo trabajaron de manera articulada y en conjunto, conversando con el COE municipal y con las autoridades sanitarias. Estas cápsulas tienen la función de evitar la contaminación, ya que bloquea las partículas que puedan ser exhaladas a través de la tos o estornudos de una persona que ha contraído COVID-19, evitando así el contacto directo con los trabajadores y trabajadoras de la salud.

La gobernadora, Alicia Kirchner, junto al Ministro de Salud y Ambiente, Juan Carlos Nadalich y la Presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez, se presentaron en el Salón Central del organismo provincial, donde su titular Mauricio Gómez Bull junto al personal a cargo del diseño de la cápsula se encontraban para presentarla y formalizar la donación al Hospital Regional de Río Gallegos.

Además estaban presentes las autoridades del HRRG y se sumó a la comitiva el Jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez. En la presentación destacaron la importancia de readecuar el trabajo de los organismos en el marco de la emergencia sanitaria. El Ministro de Salud y Ambiente analizó la cápsula y se refirió a la posibilidad de diseñar nuevos prototipos. También la gobernadora le planteó a la Presidenta del CPE la posibilidad de involucrar a las Escuelas Técnicas en este sentido.

El titular del organismo, Mauricio Gómez Bull, puso en valor la manera en la que se trabajó de forma articulada con el personal y las demandas que fueron surgiendo, no solo desde los Hospitales santacruceños, sino también de otras provincias e incluso de Chile.

“Qué bueno que tengamos reacción, capacidad de reacción y la transformemos en imaginación y creatividad”, indicó la gobernadora Alicia Kirchner, quien felicitó al personal y manifestó no estar asombrada sino orgullosa de la tarea que desempeñan los trabajadores y trabajadoras del organismo.

“El coronavirus nos cambio la vida a todos y todas. De un día para el otro tenemos ante nosotros problemas diferentes, no solo a nivel sanitario, sino también a nivel social, laboral y educacional” agregó.

En este sentido, expresó que frente a los problemas “hay dos maneras de reaccionar: o te quedas mirando y te lamentas, o te poner a trabajar, a transformar e imaginar las soluciones y así avanzamos como sociedad”.

Además, Alicia expresó que este tipo de dispositivos serán de mucha utilidad no sólo para el cuidado de las y los pacientes, sino también para los trabajadores y trabajadoras de la salud.

“Hay lugares de mucha población donde estas cápsulas van a ser fundamentales para el traslado y para que podamos a darles la mejor calidad de atención a nuestros pacientes y también a aquellos que tienen que llevarlos en la ambulancia y atenderlos, brindándoles la seguridad necesaria”, afirmó.

Por último, la gobernadora reiteró la felicitación y la hizo extensiva a todos los trabajadores y trabajadoras de Vialidad.

“Además de felicitarlos les pido que sigamos pensando en que otras cosas podemos aportar y darle a la comunidad”, concluyó.