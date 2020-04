Salud habilitará una declaración jurada para las personas en tránsito

Este mediodía, el ministro de Salud y Ambiente Juan Carlos Nadalich informó que la cartera sanitaria pondrá a disposición de la población una declaración jurada que deberán completar quienes estén en tránsito por el territorio santacruceño y tiene como propósito generar información para los hospitales para la atención, seguimiento y control. En este sentido Nadalich indicó que “en esta etapa se están ajustando procesos y se pone el foco en el tránsito de las personas y al mismo tiempo en tener el cuidado en cada comunidad”.

Por esta razón a través de la página web del Ministerio de Salud y Ambiente – http://saludsantacruz.gob.ar – se habilitará una Declaración Jurada para cada persona que transita por el territorio santacruceño. “Necesitamos que esa información llegue a nuestros establecimientos hospitalarios de manera que el personal esté en conocimiento de esos movimientos y lo aplique a las situaciones de atención, seguimiento y control que tenemos con cada persona”.

Asimismo, el Ministro remarcó que de esta forma se ayuda a participar de los esfuerzos que se están haciendo a nivel país y provincia para que las personas que están en otros lugares puedan empezar a tener su arribo a las distintas localidades. “Esto es algo que no se puede hacer de cualquier manera ni permitiendo una entrada brusca, tiene que estar acotado a procesos que podamos ir controlando porque hay que cuidar a esa persona pero también a los otros”, agregó.

Por otra parte, Nadalich señaló que “la declaración jurada para tránsito se debe llenar al inicio del itinerario que se vaya a realizar y se entrega en el destino para que la estructura de salud que está en el lugar tenga el conocimiento de las personas han transitado con parte de los antecedentes”.

Por tal motivo, el Ministro pidió la colaboración y mantener siempre las indicaciones que se dieron oportunamente del cuidado personal y los cuidados colectivos.

En ese marco, expuso que también se está trabajando para el levantamiento gradual de las restricciones en algunas actividades que se pueden ir haciendo. “Este es un aspecto que planteó el Presidente de la Nación y la Gobernadora trabajó con los Ministros para lograr la interacción con los municipios para definir criterios y actividades requieren del levantamiento de la cuarentena. Todo esto fue elevado al orden nacional para plantear un acuerdo sobre estás posibilidades”.

“En esa línea el Ministerio de Salud y Ambiente va a sacar unas pautas que todos tenemos que tratar de conservar y que van a estar en la página web del ministerio. Serán fundamentalmente recordatorios de cosas que venimos hablando”, explicó.

Además expuso que “la idea es ir avanzando en la apertura de actividades pero no se puede descuidar el contenido de distanciamiento, la higiene y lo que tenemos que cuidar fundamentalmente toda persona que tenga factores de riesgo no está incluida en esta movilización”.

“Tenemos que tener cuidado en esas dimensiones y las áreas donde se va a desarrollar una actividad laboral debe tener determinados criterios y cuidados. Y todo esto va a estar contemplado en las normas de la resolución”, recalcó.

“Es importante tener esperanzas en ir teniendo más actividades pero también es importante tener responsabilidad. Cuidémonos y ayudemos al otro a cuidarnos juntos”, finalizó.

Relacionado