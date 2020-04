Saber para prevenir. Lunes 13 de abril – Actualización 18 horas

El Ministerio de Salud y Ambiente informa que al momento, Santa Cruz tiene 40 casos positivos de Coronavirus (COVID-19).

Cuatro localidades santacruceñas registran casos positivos:

• 32 El Calafate (*)

• 6 Río Gallegos

• 1 Puerto San Julián (*)

• 1 Pico Truncado

(*) Recibieron el alta definitiva dos casos de El Calafate y un caso de Puerto San Julián, al dar negativo el control dos muestras posteriores.

El laboratorio de Rio Gallegos informa 1 caso descartado que corresponde a la localidad de Los Antiguos.

Informe epidemiológico:

• La provincia de Santa Cruz continúa en la fase de contención de la pandemia.

• Al día de hoy Santa Cruz no registra transmisión comunitaria.

• Los casos son importados y por contacto estrecho con casos COVID-19 positivo.

• Los casos con diagnóstico positivo a COVID-19 se concentran en edades entre 30 a 49 años.

• La distribución por sexo de los casos confirmados es la siguiente: 17 mujeres; y 23 hombres

• De los casos confirmados: 11 casos corresponden a mayores de 60 años

• De este grupo 7 fueron hospitalizados, 3 en U.C.I (2 requirieron A.R.M) y 4 en sala común.

Importante:

Las personas que se encontraban en aislamiento en las diferentes localidades y fueron dadas de alta se encuentran cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio según DNU 297/20.

Las autoridades sanitarias de la provincia se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento con seguimiento diario establecido por protocolo.

Recomendaciones para la población adolescente y joven frente al aislamiento por COVID-19

Los especialistas del Ministerio de Salud de la Nación plantean la necesidad de estar atentos a las emociones de ansiedad, miedo y angustia que suelen generar estas situaciones en la población adolescente y joven; suspender consultas de rutina y sostener tratamientos anticonceptivos.

El Director Nacional de Adolescencia, Juan Carlos Escobar, explicó que “el aislamiento social, preventivo y obligatorio, produjo una disrupción en la vida cotidiana de las personas y eso puede traducirse en situaciones de irritabilidad, enojo, ansiedad e incluso depresión” por eso llamó a “estar alertas y atentos a la salud emocional de adolescentes y jóvenes que es tan importante como su salud física”.

Entre las recomendaciones del Ministerio de Salud para atender las necesidades específicas de este grupo, se detallan: habilitar espacios de escucha dentro de la casa donde los chicos puedan plantear dudas y preguntas en relación a la pandemia; generar rutinas que ordenen el día con la flexibilidad suficiente para que no se transformen en una situación de tensión; complementar los horarios de tareas escolares con momentos de entretenimiento y ocio; realizar alguna actividad física diaria en la medida que el espacio lo permita; incorporar a los jóvenes a las tareas de higiene y cuidado del hogar -sin recargar a las mujeres e involucrar equitativamente a los varones-; y compartir información oficial evitando el contenido alarmista que circula en redes sociales.

Escobar destacó que “si bien la recomendación general es suspender los controles de rutina para no sobrecargar el sistema, desde el Ministerio de Salud se garantiza el acceso a métodos anticonceptivos e interrupción legal del embarazo, son servicios esenciales según la Organización Mundial de la Salud. A través del programa de Plan de Prevención de Embarazo no intencional en la adolescencia, estamos trabajando fuertemente con las provincias para generar y garantizar estas prestaciones.”

“En esta misma línea, el abuso sexual, la sospecha de abuso, el consumo problemático de sustancias o intentos de suicidio, son consideradas urgencias que tienen garantizada la atención más allá del contexto de pandemia”, señaló el funcionario.

Para más información www.saludsantacruz.gob.ar