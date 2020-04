Saber para prevenir | Viernes 10 de abril | Actualización 18 horas

El Ministerio de Salud y Ambiente informa que al momento, Santa Cruz tiene 39 casos positivos de Coronavirus (COVID-19).

Se confirmaron cinco (5) nuevos casos positivos en El Calafate y uno (1) de Rio Gallegos La provincia de Santa Cruz continúa en la fase de contención de la pandemia. Al día de hoy Santa Cruz no registra transmisión comunitaria. Los casos son importados y por contacto estrecho con casos COVID-19 positivo.

Cuatro localidades santacruceñas registran casos positivos:

📌 32 El Calafate

📌 5 Río Gallegos

📌 1 Puerto San Julián

📌 1 Pico Truncado

*Desde el laboratorio Hospital SAMIC informan *

📌 5 positivos a COVID-19

📌 20 negativos a COVID-19, y

📌 4 negativos de pacientes para recibir el alta

📌 1 no concluyente

El laboratorio de Rio Gallegos informa:

📌 1 resultado positivo de Rio Gallegos

📌 6 negativos para Río Gallegos, (incluye las tres muestras no concluyentes de ayer)

📌 1 negativo San Julián

Importante:

Las personas que se encontraban en aislamiento en las diferentes localidades y fueron dadas de alta se encuentran cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio según DNU 297/20.

Las autoridades sanitarias de la provincia se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento con seguimiento diario establecido por protocolo.

Cambio de definición de Caso Sospechoso COVID-19 al 30 de marzo

Se considera caso sospechoso a toda persona que presente: fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria) sin otra causa que explique completamente la presentación clínica; a quienes en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19; a quienes tengan un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados) de COIVD-19 en Argentina

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y área Metropolitana de Buenos Aires, Provincia de Chaco, Provincia de Santa Fe: Santa Fe, Rosario, Rafaela, En Córdoba: Ciudad de Córdoba – Alta Gracia – Rio Cuarto, En Tierra del Fuego: Ushuaia

Para Saber: ¿Qué puedo hacer para evitar contraer COVID-19?

Para disminuir el riesgo de contraer COVID-19 sugerimos:

Distanciamiento social: evitá reuniones, eventos y salir de casa en general, excepto para actividades absolutamente esenciales.

Mantené la higiene de las manos limpiándolas regularmente con agua y jabón.

Limpiá tus manos: antes de entrar y al salir de un área utilizada por otras personas, después de usar el baño, después de toser o estornudar, antes de preparar comida o comer.

Al toser y estornudar, cubrite con pañuelos descartables (desechalos después de usarlos y lavate las manos inmediatamente después) o hacelo en el pliegue del codo si no tenés pañuelos descartables.

Limpiá periódicamente las superficies y los objetos que usás con frecuencia.

Ventilá los ambientes.

Para más información www.saludsantacruz.gob.ar

