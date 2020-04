Recorrida por supermercados. Grasso: Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cuidar el bolsillo de la gente

En la mañana del Viernes Santo el intendente Pablo Grasso, acompañado por el diputado por el Pueblo Eloy Echazú, la secretaria de Producción Industria y Comercio Moria Lanesan Sancho, el jefe de Inspectores de Comercio Ariel Rivera y el jefe del departamento Bromatología Marcos Pineda, realizaron un recorrido por los supermercados de la ciudad. Grasso afirmó que van a cuidar el bolsillo de los trabajadores y los vecinos. Participaron los concejales Paola Costa, Wilson Flores, Leonardo Fhur y el presidente del Concejo Deliberante Emilio Maldonado A partir de la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia que permite a los municipios efectuar controles asociados a los precios, el municipio de Rio Gallegos tomó la determinación de además de realizar las inspecciones correspondientes, de entregar folletería informativa donde figuran los precios sugeridos y máximos de 40 productos de la canasta básica o esenciales.

AL respecto el intendente afirmó “estamos recorriendo los super mercados y los comercios, los concejales del Frente de Todos están siendo parte de este recorrido. Acompañamos a los inspectores y a demás repartimos una lista de precios máximos y mínimos para que los consumidores puedan ver que existe un valor de referencia. A su vez bromatología y comercio hacen las inspecciones correspondientes para ver el abastecimiento, horarios de apertura y precios. También en el caso de los comercios más chicos también preguntamos el porqué de algunos precios, pedimos conocer a qué valor les venden los proveedores porque hay productos que no tiene sentido que cuesten lo que cuestan. Los huevos no vienen de Europa, no puede ser que tengamos tanta diferencia en productos que son provistos en la región o la ciudad.”. Explicó “además realizamos algunas encuestas a los vecinos de como evalúan los horarios de los supermercados, si tienen sugerencias o denuncias y le brindamos información para que puedan comprar mejor y más cómodos, ver si tiene sugerencias porque esta modalidad de consumo no tiene precedentes y quizá hay cosas para corregir. Asimismo pueden realizar las denuncias a nuestros correos electrónicos y desde hace unas horas existe la posibilidad de mandarnos un Whats APP para denunciar precios o faltantes de artículos de la canasta básica”.

El diputado Echazú por su parte comentó que desde su rol de representante por el pueblo “no puedo menos que acompañar al Intendente y a su equipo de trabajo, los concejales también están siendo parte de los operativos y solo pretendemos que se respeten los precios y los consumidores no sean los más perjudicados. La prioridad es cuidarnos entre todos, en todo sentido”

