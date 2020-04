El COE recomienda el uso de barbijos de producción hogareña

A diferencia de otras localidades del país, en Caleta Olivia el uso del barbijo aún no es obligatorio. Sin embargo, el Comité Operativo de Emergencia (COE) Municipal se sumó a la iniciativa del Gobierno nacional que recomienda a la ciudadanía en general la confección de barbijos caseros.

Pueden utilizarse al concurrir a lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener como supermercados, farmacias, bancos, transporte público, etc. Por el contrario, no deben usarlos niños pequeños menores de 2 años ni personas con problemas para respirar o incapacitadas para quitárselo sin ayuda. Cobertores de tela si, barbijo reglamentario no

La disponibilidad de barbijos quirúrgicos es limitada y estos son prioritarios para el personal de salud, sanidad y seguridad. Existen alternativas para generar herramientas de uso comunitario como cobertores de tela hechos de artículos para el hogar o con materiales comunes a bajo costo que se pueden usar como una medida de salud pública voluntaria adicional a las medidas de distanciamiento social e higiene.

A la hora de confeccionarlos

Es importante que se ajusten bien, pero cómodamente contra el puente nasal y el costado de la cara; que estén asegurados con lazos o elásticos para las orejas; que incluyan múltiples capas de tela (al menos 2); que permitan la respiración sin restricciones y que se puedan lavar y secar a máquina sin daños o sin modificar su forma. ¿Por qué barbijo casero y no quirúrgico o reglamentario?

Dado que la disponibilidad de barbijos quirúrgicos es limitada, existen alternativas para generar herramientas de uso comunitario como cobertores de tela. Si bien los barbijos caseros no son equivalentes a barbijos quirúrgicos, estos últimos son suministros críticos que deben continuar reservados para los trabajadores de la salud y todos los que se encuentran en la primera línea de atención a la población, que por el alto riesgo que enfrentan, son la prioridad.