EL GOBIERNO ENFRENTA LA PANDEMIA AJUSTANDO A LOS TRABAJADORES Y AUMENTÁNDOSE SUS SALARIOS

ADOSAC propone luchar frente a la vulneración de derechos adquiridos.

Aunque parezca un capítulo repetido de la línea política que el gobierno provincial viene llevando hacia el sector trabajador, hoy nos encontramos con la notificación de que no se va a cumplir la paritaria firmada tan sólo 10 días atrás. Pareciera que no fue suficiente que los docentes resistiéramos en la gestión anterior el violentamiento permanente por parte del gobierno provincial con descuentos de salario, despidos, sumarios, pérdida de nuestro poder adquisitivo y todo tipo de persecución posible. Esta política salarial se evidenció también con el resto de los trabajadores quienes padecieron en estos días la suspensión de sus paritarias salariales y una promesa implícita de un nuevo congelamiento sobre un salario cada día más cercano a la indigencia. En estos días, una vez más, hemos sido testigos de la doble moral de nuestra dirigencia política provincial y nacional. En sus discursos anteponen al ser humano sobre los mercados. No obstante, bastó ver el obsceno aumento salarial de los funcionarios, o ver cómo arrojaron a nuestros adultos mayores a horas interminables de cola frente a los banco para poder cobrar sus magros salarios o el ninguneo sobre la labor que hoy se le exige al trabajador de la educación y la lista podría seguir.

Nuevamente, en Santa Cruz el gobierno mete mano en el bolsillo de los trabajadores de la Educación al no pagar el salario en su totalidad.

Hoy frente a un nuevo atropello del incumplimiento manifiesto y arbitrario respecto a lo resuelto en la última paritaria salarial, la comisión directiva provincial de la ADOSAC informa que impulsará, hasta que se acredite la totalidad de nuestro salario, llevar adelante una RETENCIÓN DE SERVICIOS en todo el territorio de la provincia. Esta iniciativa y propuesta será informada, consultada y articulada con todas las filiales de la provincia a través de los mecanismos que disponemos hoy y formalizada a la brevedad.