Aumento de sueldo del Intendente y funcionarios.

“No nos sorprende, siempre se actúa a espaldas de los trabajadores” dijo el Secretario General del SOEM

Ante los trascendidos periodísticos del aumento de sueldo del Intendente y de la cúpula de funcionarios de la Municipalidad de Río Gallegos desde la actual conducción llamamos a la reflexión al Intendente y a cada uno de los funcionarios de la Municipalidad en estos tiempos difíciles que corren. No se puede pensar desde lo individual y dejar a una franja de trabajadores por debajo de la línea de la pobreza, de todos modos nada nos sorprende porque siempre se actúa a espaldas de los trabajadores.

“Entendemos que si hay presupuesto y fondos para que toda la planta de funcionarios se aumenten su sueldo, cuando pase el aislamiento social obligatorio nos vamos a sentar a discutir a fondo una recomposición salarial acorde al impacto inflacionario” “No sin antes pedirle al Intendente que revea ese incremento desmedido en estos tiempos y a cada funcionario que tome conciencia que se ponga en el lugar de miles de familias de Río Gallegos que la plata no le alcanza y sobre todo dada la situación de emergencia sanitaria” “La solicitudes de informe se han pedido en tiempo y forma y estamos a la espera de la revisión del funcionamiento y de las falencias denunciadas oportunamente” “La creación de dos Secretarias entre gallos y medianoche en connivencia con la gestión saliente y todo el impacto y erogación presupuestaria que ello implica son cuestiones que no han tenido respuesta” “Los trabajadores y esta dirigencia tuvimos el suficiente aplomo para afrontar como siempre lo hicimos y dar ese “ tiempo” para que se acomode la nueva gestión conociendo el estado de situación y el desmantelamiento sistemático de la Municipalidad que hoy por hoy se agrava con la situación que está pasando el mundo entero, pero para que la paz social sea garantizada existe una única regla: que los decisores políticos pongan la cara frente a cada trabajador y trabajadora municipal, que se habiliten los mecanismos institucionales y democráticos y en un marco de consenso y en un espacio de discusión serio, con responsabilidad, pensando en el otro y lejos del individualismo” “Esta dirigencia ha sobrellevado duros conflictos políticos institucionales y los trabajadores municipales, el conjunto organizado ha padecido las decisiones de la clase política por eso es tiempo de empezar a clarificar el panorama y que se actúe con responsabilidad y con conciencia más en estos tiempos difíciles”

