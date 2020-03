UTE Represas Patagonia ordenó el despido de 10 trabajadores de la UTA en total complicidad con las empresas que subcontratan

El Secretario General de la Unión Tranviario Automotor (UTA), Rubén Aguilera, hizo declaraciones a través del Departamento de Prensa del sindicato, en virtud de los despidos consignados hoy, de dos compañeros que el día 22 de este mes, junto con otros siete choferes, decidieron accionar para preservar su propia salud y trasladarse a la ciudad de Río Gallegos a realizar la cuarentena sanitaria, ante la irresponsabilidad de la UTE Represas Patagonia que contrariando el Decreto presidencial 297/2020 ordenó a todos los trabajadores que la cuarentena por el coronavirus se cumpliría “adentro y trabajando”.

“En primer lugar y atendiendo a lo que en total complicidad están llevando a cabo la UTE Represas Patagonia y las empresas subcontratadas para el servicio de transporte de personas, como responsable de este sindicato hago plenamente responsable a la UTE por lo que les suceda laboral y clínicamente a los trabajadores que están siendo despedidos impunemente de una obra privada la cual cuenta con los beneficios políticos del gobierno provincial, quien acepta cualquier imposición del consorcio chino, en detrimento de los trabajadores argentinos, que como en nuestro caso, cumplimos labores para empresas subcontratadas que actúan en complicidad total en esta oportunidad”, comenzó diciendo Rubén Aguilera.

El dirigente hizo hincapié el estatus de la obra de las represas sobre el Río Santa Cruz al afirmar “A las represas la quieren hacer aparecer como una obra pública y es netamente privada, llevada adelante con el consorcio Gezhouba Group Company, Eletroingeniería S.A. e Hidrocuyo S.A. y todas ellas están apañadas por el gobierno de Santa Cruz que no hace cumplir las leyes laborales, ni los Convenio Colectivos de Trabajo (CCT) y mucho menos las condiciones laborales de Seguridad e Higiene que nadie controla, porque nos consta, cómo el Ministerio de Trabajo mira para otro lado cuando se producen reclamos, denuncias o como en estos casos, se vulneran los más elementales derechos de los trabajadores” y agregó “ Y hay que decir también que la provincia encubre todo lo que pasa en las Represas, porque es parte interesada en que el trabajo allí se cumpla a como dé lugar; el motivo: ellos proveen la seguridad de las represas, poniendo a la policía provincial que todos pagamos de nuestro bolsillo, sacándola de las calles donde deberían estar dando seguridad a los santacruceños, para hacer la vigilancia y tareas de control que antes hacía una empresa privada y por privilegiar el acuerdo entre la UTE y la provincia, despidieron a 80 trabajadores y entró la Policía a las represas. Y debemos decirlo: no están haciendo adicionales, están cumpliendo la tarea policial que debieran estar cumpliendo en las localidades donde la inseguridad es cada vez mayor, con el agravante de estar ahí para evitar, por ejemplo, que los gremios podamos actuar libremente en la obra o podamos hablar con nuestros delegados”, remarcó el dirigente al DDPP.

Un párrafo aparte le dedicó a la relación de las empresas nacionales, tanto Electroingeniería como las subcontratadas que prestan servicios en las represas, con los chinos, al indicar “Las empresas nacionales que trabajan ahí no tienen dignidad, porque se someten voluntariamente y por plata a las reglas laborales que establecen los empresarios chinos y allí adentro las leyes laborales argentinas parecen no tener lugar ni aplicación. De hecho se incumple el propio DNU presidencial que obliga al aislamiento” y remarcó “La UTE puso en conocimiento del personal una orden de Evacuación a través de una comunicación interna la cual indicaba que desde las 00:00 hs del día 23 y hasta el 31 de marzo el proyecto entraba en receso, desmovilizaban las villas donde habita el personal, se evacuaba el personal local y de otras provincias y pedían la colaboración de todos para ajustarse a las condiciones exigidas por la cuarentena y sin ninguna explicación y cuando la gente estaba arriba de los micros, hubo una contraorden y a la gente le dijeron que la cuarentena se cumpliría “adentro y trabajando”. Esto generó la protesta de los choferes que son los más expuestos al contagio porque trasladan extranjeros que ni saben de dónde vienen o cuándo llegaron al país y es por eso que decidieron cumplir el decreto presidencial y se vinieron a Gallegos”, explicó el titular de la UTA.

Sobre los despidos practicados por las empresas Transportes Dos Lagos y Destino Sur, Aguilera señaló “Tiene que quedar bien claro un par de cosas para quienes no conocen el orden legal de las cosas dentro del obrador de las Represas. Primero, como dije, es una obra civil, privada, no pública y las empresas de transporte que operan allí no corresponden al rubro de “Transporte público” como por ahí se dijo, técnicamente es un “Servicio contratado no regular” y cabe mencionar, para que también se conozca la verdad, que la UTE Represas Patagonia no hace contrato con las empresas de transporte, sino que libra una “Orden de Servicio” y esto permite otro encuadre legal y que a cualquiera que no cumple las directivas de la administración central del proyecto, lo desafectan como en nuestro caso y del mismo modos las empresas prestadores de servicio digitan quien trabaja y quien no como pasa actualmente; no les tiembla el pulso para despachar los despidos cumpliendo una orden directa de la UTE. Hay casos en que las empresas de transporte, ponen al volante de los micros a trabajadores de otros sindicatos que no están habilitados como choferes, incumpliendo toda ley laboral y de seguridad que se pueda imaginar y sin ninguna consecuencia”.

Como forma de ilustrar a la opinión pública sobre los incumplimientos operados en las Represas, a la legislación nacional y provincial, el dirigente hizo hincapié en las responsabilidades directas de la UTE Represas Patagonia en las actitudes que tiene con las empresas y el personal e indirecta, como responsable solidario de acuerdo al Art 30 de la Ley Nº 2074 sobre la Precarización laboral que expresamente señala: “Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social”. “Esto – dijo Aguilera – se incumple sistemáticamente dentro de las Represas y la UTE es responsable por no exigir, permitir o incentivar que ese cumplimiento sea evitado convenientemente por las empresas de transporte”.

Para finalizar el Secretario General destacó puntualmente que en la actual situación epidemiológica, el sindicato acatará las condiciones establecidas para mantener el ordenamiento “Nosotros somos respetuosos de las leyes y no vamos a ser los que rompamos la cuarentena como sí lo hace la UTE Represas Patagónicas, pero terminada la misma, UTA aplicará todas las medidas de acción directa que sean necesarias en defensa de nuestro compañeros de trabajo que han sido despedidos y realizará todas las denuncias penales correspondientes, a fin de salvaguardar el derecho al trabajo de los compañeros y ponerle un límite al abuso de quienes son los principales infractores de las leyes laborales y condiciones de seguridad dentro del obrador de las Represas” y finalizó diciendo “Vamos a ir a fondo en este conflicto, a menos que las empresas rectifiquen la medida. Vamos a ir contra todos los que crean que la UTA es un gremio al que pueden condicionar o asustar con medidas arbitrarias, amparadas por el silencio de autoridades complacientes y empresas doblegadas por el dinero descontrolado que manejan algunos sectores ejecutivos del Proyecto Represas. Represento un sindicato que siempre tuvo perfil bajo, porque no abonamos a los conflictos innecesarios, pero si nos quieren subestimar, van a tener enfrente a una organización con una firme convicción de defender el derecho de sus afiliados, dentro de la ley pero sin concesiones ni condicionamientos”, concluyó.

DDPP- UTA Santa Cruz