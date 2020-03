Saber para prevenir: Sábado 28 de marzo | Actualización 18 horas

El Ministerio de Salud y Ambiente informa que al momento, Santa Cruz tiene 9 (nueve) casos positivos de Coronavirus (COVID-19) de los cuales ocho están en la localidad de El Calafate y un caso en Puerto San Julián. Se continúa la espera de resultados de muestras enviadas a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán”. Se recuerda a toda la comunidad la importancia de respetar las normas preventivas y el aislamiento preventivo, social y obligatorio. Las autoridades sanitarias de la provincia se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo.

Situación epidemiológica:

La cartera sanitaria continua el monitoreo constante y evaluación de personas que presentaron sintomatología asociada al virus, las cuales están cumpliendo aislamiento preventivo. Estas cifras son las registradas por el Sistema de Salud, y no incluyen los aislamientos sociales voluntarios.

Casos de aislamiento preventivo

Zona Norte:

Caleta Olivia 46 aislamientos; Fitz Roy 8 aislamientos preventivos; Lago Posadas 10 aislamientos asintomáticos, Las Heras 86 aislamientos, cuatro (4) casos sospechosos, Los Antiguos 13 aislamientos asintomáticos; Perito Moreno 66 personas aisladas, un caso sospechoso; Pico Truncado 91 aislamientos asintomáticos, tres (3) casos sospechosos a la espera de resultados; Puerto Deseado 13 aislamientos, uno a la espera de resultados del Malbrán.

Zona Centro:

Gobernador Gregores 22 aislamientos (19 asintomáticos, 3 casos sospechosos); Piedra Buena 63 aislamientos asintomáticos; Puerto Santa Cruz 27; San Julián un caso confirmado, hay 11 casos sospechosos a la espera del resultado COVID-19, un caso descartado, total 67 aislamientos (no actualiza información desde el comunicado anterior)

Zona Sur:

Río Gallegos 405 aislados sin síntomas, no hay pacientes internados, a la espera de cuatro resultados de casos sospechosos; El Chaltén actualmente 8 personas en cuarentena asintomáticos (4 turistas y 4 locales); El Calafate actualmente tiene ocho casos positivos (4 residentes y 4 extranjeros), 10 personas se encuentran realizando el aislamiento dentro del establecimiento hospitalario, y 16 aislamientos con control y seguimiento del personal de salud en hotel, se enviaron 21 muestras para su análisis en el Instituto Malbrán; en Río Turbio 54 aislados preventivos; 28 de noviembre 30 aislamientos preventivos asintomáticos y un caso sospechoso el cual fue hisopado e internado en el Hospital de Rio Turbio.

