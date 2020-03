Saber para prevenir: Sábado 2 de marzo | Actualización 12 horas

El Ministerio de Salud y Ambiente informa que al momento, Santa Cruz tiene 9 (nueve) casos positivos de Coronavirus (COVID-19) de los cuales ocho están en la localidad de El Calafate y un caso en Puerto San Julián. En las últimas horas se descartaron 2 dos casos por laboratorio local (),* uno de la localidad de Puerto Santa Cruz y otro de la localidad de Puerto San Julián. Ingresaron al país reactivos para diagnóstico.

Se continúa la espera de resultados de muestras enviadas a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán”. Se recuerda a toda la comunidad la importancia de respetar las normas preventivas y el aislamiento preventivo, social y obligatorio.

Las autoridades sanitarias de la provincia se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo

() *Los dos casos fueron descartados y no se enviaron al Malbrán porque dieron positivo por Influenza, lo cual hace que no se requiera análisis de la muestra por COVID-19

Situación epidemiológica:

La cartera sanitaria continua el monitoreo constante y evaluación de personas que presentaron sintomatología asociada al virus, las cuales están cumpliendo aislamiento preventivo. Estas cifras son las registradas por el Sistema de Salud, y no incluyen los aislamientos sociales voluntarios.

Casos de aislamiento preventivo

Zona Norte:

Caleta Olivia 68 aislamientos; Fitz Roy 8 aislamientos preventivos; Lago Posadas 10 aislamientos asintomáticos, Las Heras 90 aislamientos, cinco (5) casos sospechosos, Los Antiguos 13 aislamientos asintomáticos; Perito Moreno 68 personas aisladas, un caso sospechoso; Pico Truncado 84 aislamientos asintomáticos, dos casos sospechosos a la espera de resultados; Puerto Deseado 15 aislamientos, cuatro casos sospechosos

Zona Centro:

Gobernador Gregores 22 aislamientos asintomáticos (19 asintomáticos, 3 casos sospechosos); Piedra Buena 63 aislamientos asintomáticos; Puerto Santa Cruz 28 aislamientos, se descartó el caso sospechoso (dio positivo por influenza); San Julián un caso confirmado, hay 11 casos sospechosos a la espera del resultado COVID-19, un caso descartado (dio positivo por influenza), total 67 aislamientos.

Zona Sur:

Río Gallegos 405 aislados sin síntomas, no hay pacientes internados, a la espera de cuatro resultados de casos sospechosos; El Chaltén actualmente 8 personas en cuarentena asintomáticos (4 turistas y 4 locales), El Calafate actualmente tiene ocho casos positivos (4 residentes y 4 extranjeros), en las últimas horas se internaron dos casos que estaban realizando aislamiento domiciliario lo que lleva a 10 las personas se encuentran realizando el aislamiento dentro del establecimiento hospitalario, y 16 aislamientos con control y seguimiento del personal de salud en hotel. En Río Turbio 45 aislados preventivos (no actualiza información desde el parte anterior); 28 de noviembre 30 aislamientos preventivos asintomáticos.

INGRESAN MÁS REACTIVOS AL PAÍS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL COVID-19

El ministerio de Salud de la Nación, en su reporte matutino habitual, confirmó el ingreso al país de 31 mil reactivos para poder distribuir a las 24 jurisdicciones y completar la descentralización del diagnóstico del nuevo coronavirus.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti, junto al secretario de Equidad en Salud, Martín Sabignoso, y el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, expresaron las acciones de preparación y respuesta del sistema sanitario nacional.

“En el día de ayer arribaron al país 31 mil reactivos reactivos. El ANLIS-Malbrán los está alicuotando para poder distribuir a las 24 jurisdicciones para poder reforzar y completar la descentralización que nos va a permitir agilizar el proceso diagnóstico y poder dar respuesta de la mejor forma.” Afirmó Vizzotti en un contexto donde seguirán ingresando los reactivos de forma sostenida.

“Nuestro ministro de Salud está liderando este proceso para poder generar que las acciones para poder dar respuesta a esta pandemia en forma sólida, organizada y teniendo siempre en cuenta las lecciones aprendidas de otros lugares y nuestras particularidades con nuestras fortalezas”.