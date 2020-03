Perincioli: “Tenemos que atender el impacto económico de la pandemia”

El ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas, Ignacio Perincioli dio detalles de las medidas comprendidas por el decreto de emergencia económica y comercial (314/20). El titular de la cartera económica detalló que para llegar este decreto se trabajó junto al Ministerio de Producción y las cámaras comerciales.

“Trabajamos para ver de qué manera podemos ir ayudando a los sectores y los pequeños comerciantes que están sufriendo el impacto económico de la pandemia del coronavirus”, explicó el funcionario.

El ministro explicó que el decreto prevé entre otras medidas; a través de ASIP la adecuación de tasas, prorroga de vencimientos y suspensión de intereses; en Servicios Públicos y Distrigas las suspensión de cortes por 90 días o 180 días para residenciales y suspensión de pagos de los servicios para los comercios que se vean afectados por la situación actual y prorrogará en doce meses para los pagos; con el Banco Santa Cruz, líneas de créditos con subsidios de tasas para que las empresas y comercios puedan tomarlos para capital de trabajo o pago de haberes.

“Se trata de medidas que salen a atender esta emergencia ya que si bien la emergencia es sanitaria, y todos nos tenemos que cuidar quedándonos en casa, tenemos que atender el impacto económico que esta situación está causando”, resaltó Perincioli.

El ministro también sostuvo que se realizará un seguimiento junto a las cámaras de cada sector sobre el impacto de las medidas para definir que otras herramientas se podrán ir sumando.

Además y en relación a la situación nacional afirmó: “Desde Nación todos los días se informan medidas nuevas para todos los sectores de la economía, no sólo los formales sino también los informales, nosotros estamos realizando un seguimiento para implementarlas en la provincia y mantenemos un diálogo permanente con la cartera económica nacional y el resto de las provincias”.

En otro tramo indicó que en el marco de las reuniones con los sectores empresariales se analizó el impacto de la pandemia en la actividad económica de la provincia. “Distintos sectores productivos, no sólo las pymes sino también el petrolero, la minería y turismo, se están viendo afectados por la este aislamiento y no hay que dejar de atender esta situación”.

“Si bien no son todas las medidas que el sector quisiera, son de un impacto alto y que se pueden ir mejorando a medida que vayamos viendo como el impacto económico se refleja en las arcas del estado provincial”, agregó el ministro.