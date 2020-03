Saber para prevenir: Jueves 26 de marzo | Actualización 12 horas

El Ministerio de Salud y Ambiente informa que al momento, Santa Cruz tiene 8 (ocho) casos positivos de Coronavirus (COVID-19), y continúa aguardando el resultado de las muestras enviadas a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán”. Se recuerda la importancia de respetar las normas preventivas y el aislamiento preventivo, social y obligatorio. Situación epidemiológica:

La cartera sanitaria continua el monitoreo constante y evaluación de personas que presentaron sintomatología asociada al virus, las cuales están cumpliendo aislamiento preventivo. Estas cifras son las registradas por el Sistema de Salud, y no incluyen los aislamientos sociales voluntarios.

Casos de aislamiento preventivo

Zona Norte:

Caleta Olivia 86 aislamientos; Fitz Roy 8 aislamientos preventivos; Lago Posadas 10 aislamientos asintomáticos; Las Heras 67 aislamientos , 5 casos sospechosos (no actualiza información desde el parte anterior); Los Antiguos 16 aislamientos asintomáticos; Perito Moreno 44 personas aisladas, un caso sospechoso al cual se tomaron muestras para evaluación ya que presentó sintomatología ; Pico Truncado 84 aislamientos asintomáticos, dos casos sospechosos a la espera de resultados de las muestras tomadas; Puerto Deseado 17 aislamientos. Respecto del caso positivo informado en el día de ayer, el mismo corresponde a una persona que reside en la provincia de Buenos Aires (Zárate) con domicilio registrado en la localidad santacruceña. (ver más información al respecto en nota aclaratoria que sale a continuación del informe)

Zona Centro:

Gobernador Gregores 21 aislamientos; Piedra Buena 53 aislamientos asintomáticos; Puerto Santa Cruz 28 aislamientos, un caso sospechoso a la espera de resultados (no actualiza información desde el parte anterior); San Julián un caso confirmado, dos nuevos casos sospechosos a la espera del resultado COVID-19, total 35 aislamientos. (No actualiza información desde el parte anterior) Personal del Ministerio de Salud y Ambiente continúan la localidad realizando el análisis epidemiológico de la situación y realizar los controles necesarios.

Zona Sur:

Río Gallegos 391 aislados sin síntomas, no hay pacientes internados, solo un caso sospechoso a la espera de resultados de laboratorio; El Chaltén 20 casos asintomáticos. El Calafate Ayer se recibió la notificación de 6 casos positivos vinculados a importación (tres turistas franceses por contacto estrecho de un caso confirmado y otros tres residentes de la localidad, dos de ellos personal de salud por el mismo motivo) actualmente la localidad tiene siete (7) casos positivos. En Río Turbio 45 aislados preventivos; 28 de noviembre 27 aislamientos preventivos asintomáticos.

