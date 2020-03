Nadalich: “Santa Cruz tiene un total de ocho casos positivos al momento”

El ministro de Salud y Ambiente Juan Carlos Nadalich se refirió a los partes diarios para comunicar las cifras de casos positivos de Coronavirus (COVID-19) y cómo es la articulación entre la comunicación del Ministerio de Salud de la Nación y la que realiza cada una de las provincias argentinas. Se refirió al caso de Puerto Deseado y explicó que ya fue cotejado y no corresponde a una persona que reside en la localidad. En este sentido, señaló que es de suma transcendencia que la comunidad conozca cómo se elabora la información oficial respecto a los resultados de los análisis que realiza el Instituto Malbrán y los datos que se tienen en cuenta al momento del registro de los mismos.

“Todas las regiones han adoptado partes y la provincia de Santa Cruz, seguirá manteniendo los partes con la información que se tenga hasta las 12 y a las 18. Después de esos momentos siguen sucediendo cosas y el Malbrán sigue cargando datos que vamos a ir pasando en los partes siguientes aclaratorios en caso de ser necesario”, agregó.

En cuando a los reportes nacionales, el ministro explicó que se publican a las 20:00 y es una síntesis de los resultados de las distintas provincias, enumeran allí la cantidad de casos positivos hasta ese momento en cada jurisdicción y define un número. Este parte no detalla en qué localidad está radicado cada caso, sino los totales provinciales hasta el momento. “Ese parte es el que toman los medios y empieza a difundirse, como sucedió ayer”, explicó.

En este sentido, y a partir de lo acontecido el día 25 de marzo para la provincia de Santa Cruz, esta información daba cuenta de cinco casos positivos y posteriormente esa información se publica en el Sistema Integrado Nacional del Instituto Malbran donde se detalla cuál es el caso identificado, la muestra y quién envió la muestra y donde corresponde la persona.

“Ayer teníamos estos cinco casos informados por el parte nacional, pero además aparecía un sexto caso y un séptimo caso vinculado a nuestra provincia, en el sistema de información oficial que es el SISA que continúa registrando cargas más allá del corte del parte nacional. Ese sexto caso era también en El Calafate y aparecía un séptimo caso en Puerto Deseado”, detalló el funcionario provincial.

“Cuando el COE de Puerto Deseado recibió esta información, que aparece en nuestro parte ampliado a las 21 horas, se comienza con la identificación e investigación de la paciente y el Hospital junto con el Intendente, analizaron que no se correspondía con los casos locales y nos comunica que ese caso no existía en la localidad”, aclaró el Ministro destacando la tarea e importancia de los COE locales en este sentido.

El funcionario recordó que la provincia de Misiones vivió una situación similar, donde el primer caso de esa provincia resultó que era una persona que vivía mucho tiempo fuera de la misma. “Entonces en esos casos, puede haber una error de carga o que una persona tenga en su documento un domicilio y efectivamente esté viviendo en otro lugar, que es lo que sucedió”, amplió.

“Lo que informó el intendente y el Hospital local es correcto. Puerto Deseado tiene razón. Tenemos que decir que esa persona es efectivamente un caso positivo de COVID-19 pero no está radicada en Puerto Deseado. Ya hemos informado a la provincia de Buenos Aires que nos adjudicaron un positivo de una persona que está Zarate. De la misma manera estamos verificando que no haya personas con domicilio en otra provincia pero está físicamente en Santa Cruz”, detalló Nadalich quien detalló que esto fue informado al Ministro de la Nación.

“Estamos ajustando los procesos de información y articulación con la información de Nación. En el parte que emitimos a las 12 de hoy jueves verán que se quita el caso de Puerto Deseado y ya estamos pidiendo que el Malbrán corrija la información y la ajuste el registro”, agregó.

“Estamos pidiendo al Ministro de la Nación que cambié el parte de la 20 por un corte más temprano que permita un trabajo más tranquilo para que la población esté informada. Hay que tener en cuenta que los partes nacionales dan cuenta de un proceso de 24 horas de trabajo de carga, por lo cual no cambiaría en este sentido y nos daría más tiempo de cotejar. Si sigue siendo alas 20, nosotros nos tomaremos más tiempo para validar la información. Cuando las cifras sean mayores, no requerirá más tiempo de validación ya que tenemos que chequear con los COE municipales y los registros para evitar que pase lo de ayer en relación a Puerto Deseado.”

“En Santa Cruz, ayer hubo la confirmación de seis casos positivos, eso es lo que estamos confirmando y por ende sumamos un total de ocho en toda la provincia tal cual detallamos en el parte del día de hoy”, concluyó el ministro.

Relacionado