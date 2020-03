Uso responsable de Internet y telefonía celular

El Gobierno de la provincia se suma a la campaña impulsada por el Ente Nacional de Comunicaciones ( Enacom ) recomendando el “uso responsable de Internet” durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Recomendaciones generales y particulares. Recordamos que Internet es una herramienta esencial que permite a la comunidad trabajar, estudiar y mantenerse conectados e informados. En este sentido compartimos las recomendaciones de buenas prácticas para el uso de la red durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio determinado por el DNU 297/20

1) Utilizar líneas fijas para llamada de voz.

2) Utilizar SMS en vez de WhatsApp para mensajería instantánea.

3) Evitar las comunicaciones vía streaming o videollamadas y de ser necesario minimizar la calidad de transmisión.

4) Evitar el envío de materiales que no son de suma necesidad .

5) Ser precisos en los mensajes para evitar idas y vueltas innecesarias.

6) Utilizar racionalmente plataformas en línea que implican gran consumo en la red.

7) No viralizar cadenas o informaciones no verificadas.

También adherimos a la recomendación del organismo nacional que solicitó solo seguir las recomendaciones brindadas por organismos oficiales del gobierno nacional, provincial o municipal.

Estas recomendaciones sobre el uso correcto de Internet y teléfonos celulares, implica comprender que se trata de un recurso indispensable en el contexto actual.

En relación a nuestra provincia sumamos sugerencias del área de Telecomunicaciones:

1- En las casas de familia que poseen líneas fijas o de telefonía básica, tratar de utilizar las mismas lo más que se pueda, dado que no utilizan ancho de banda.

2- Tratar en lo posible de utilizar la Mensajes de texto SMS, en lugar de Whatsap, dado que los mismos utilizan una porción de los datos mucho menor que la aplicación referida.

3- En las casas de familia, tratar de utilizar los servicios de Internet en la manera más ordenada posible, pues si cada integrante de la familia al mismo momento está utilizando diferentes dispositivos conectados a la red y ve películas, envía vídeos, etc. seguramente van a tener problemas para poder esta todos conectados al mismo tiempo.

4- En lo posible desde los dispositivos movibles, tratar de enviar o reenviar la menor cantidad posible de vídeos, pues esto también congestiona el servicio.

Relacionado