Se incrementan los controles en comercios por precios

Desde el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de la provincia informaron las medidas vigentes en el marco de la situación epidemiológica actual que estableció el Gobierno Nacional.

PRECIO DE ALCOHOL EN GEL

La Secretaria de Estado de Comercio e Industria, a partir del trabajo mancomunado llevado adelante con el Gobierno Nacional, en virtud de la Resol. 86/20 de retrocesión del precio de venta de alcohol en gel, efectuó relevamientos e inspecciones en diferentes farmacias de la ciudad de Río Gallegos y en localidades del interior, a través de la cooperación de las oficinas de Defensa del Consumidor de los municipios. Se dispone que el precio de venta del alcohol en gel, deberá retrotraerse al 15 de febrero del año en curso, y mantenerse por el periodo de noventa días. Las farmacias y otros proveedores deberán informar ante la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES, dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACION, los precios de venta de tales bienes durante el período de vigencia de la presente Resolución. Aquellos que no cumplan la presente medida serán fiscalizados de acuerdo a los procedimientos y sanciones contenidos en la Ley de Abastecimiento N° 20.680 y sus modificatorias.

RELEVAMIENTO DE CANASTA BASICA

Asimismo se continúa con el relevamiento de los precios de productos de la canasta básica, verificando el cumplimiento de las previsiones del Decreto 274/19 de Lealtad Comercial, en cuanto a la exhibición de precios, y Resol. 07/02. En el contexto epidemiológico actual, se continúan labrando actas correspondientes a los abusos detectados por sobreprecios en productos esenciales de la canasta familiar y sanitaria; tales como aceites, desinfectantes, lavandinas, alcoholes en general, entre otros. Además, se continúa verificando la disponibilidad de mercadería en góndola, y ante faltantes, se controla stock en depósito.

ES CON TODOS – CONTROLES AUTOGESTIONADOS

Ante el aislamiento general obligatorio, dispuesto por el Presidente de la Nación mediante Decreto, la tarea de los inspectores contará con la colaboración de los consumidores quienes de primera mano, concurran a establecimientos comerciales para el acceso de los bienes necesarios. Con motivo de ello, se publicó la Resol. 100/ de precios máximos de referencia, los cuales estarán disponibles dentro del plazo de 24 a 48 hs., en la web www.preciosmaximos.produccion.gob.ar

En caso de detectarse precios exorbitantes, las y los consumidores podrán captar dichos aumentos desmesurados mediante fotografía de tickets, publicaciones, ofertas, etc., e informarlos mediante reclamos on line ante la Ventanilla Única Federal, ingresando a https://www.argentina.gob.ar/iniciar-un-reclamo-ante-defensa-del-consumidor. Asimismo les recordamos que se encuentra plenamente vigente el Programa Precios Cuidados, donde cada consumidor tiene la posibilidad de realizar en forma automática su reclamo en caso de faltantes, pudiendo descargar en sus celulares la aplicación del programa desde https://play.google.com/store/apps/details… o desde la web oficial del Programa: https://www.argentina.gob.ar/precios-cuidados. La descarga es gratuita y permite escanear productos, corroborar precios y avisar faltantes en las góndolas.

INFORMACION SOBRE CONTROLES

Se verifico el faltante generalizado de stock de alcohol en gel en la provincia, siendo ello informado ante la Autoridad Nacional de control, quienes se encuentran trabajando con productores y comercializadores a fin de elevar al máximo la capacidad productiva de fabricación de tales insumos; a fin de la pronta reposición en farmacias y otros comercios.

Se observó la aplicación de medidas sanitarias de forma más estricta respecto del ingreso paulatino de público y cantidad de personas que permanecen en el interior de las grandes cadenas de supermercados, con un parámetro de distancia prudente. Las cadenas de supermercados locales, manifestaron encontrarse trabajando en la reposición permanente de artículos, a saber: lavandina, alcohol en gel, alcohol etílico, arroz, fideos secos. Se prioriza evitar el aglomeramiento de personas dentro del establecimiento, incluyendo al propio personal, quienes adoptando medidas de seguridad, se avocan a la tarea de provisión incluso fuera del horario habitual de comercio.

CANALES DE COMUNICACIÓN Y DENUNCIAS

Los reclamos y/o denuncias pueden realizarse a través de los siguientes medios: defensaalconsumidor@minpro.gob.ar / comercio@minpro.gob.ar / – Cel. 2966 – 15636368 informando local comercial, dirección y producto por el cual se realiza el reclamo, con fotografía de góndola y ticket de compra. Asimismo desde el Gobierno Nacional se encuentra disponible la Ventanilla Única Federal de reclamos, desde la plataforma https://www.argentina.gob.ar/iniciar-un-reclamo-ante-defensa-del-consumidor.