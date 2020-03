Juan Carlos Nadalich: “Se requiere del esfuerzo de todos y todas”

El Ministro de Salud y Ambiente, se refirió a las acciones que se concretan en Santa Cruz a fin de paliar la situación de pandemia del coronavirus que afecta a nuestra provincia, al país, la región y el mundo. En un nuevo mensaje a la comunidad el funcionario se refirió a las novedades y pidió mucha responsabilidad social respecto a las medidas adoptadas por Nación. También se refirió a la llegada de reactivos y kits para analizar muestras en relación al Coronavirus (COVID-19).

En un nuevo mensaje a la comunidad santacruceña, Nadalich recordó que diariamente se informa acerca de evolución que se tiene en Santa Cruz en relación a la actualidad de todos los acontecimientos que se generan y a lo dinámico de la situación. En ese sentido remarcó que se continuará con los informes oficiales que se emiten dos veces al día. El primero a las 12:00 y el segundo a las 18:00, allí se encontrará todo lo referido a la situación epidemiológica.

Además, el ministro solicitó tal cual lo expresara en el día de ayer el presidente Alberto Fernández tomar conciencia de la magnitud del impacto del aislamiento social preventivo y obligatorio. “Este es el proceso que realmente sirve y que requiere del esfuerzo de todos los argentinos y argentinas porque en ese marco es cuando se produce la posibilidad de detención del avance del virus”.

Desde el gobierno se insta a la población a cumplir con el requerimiento de quedarse en sus residencias. “Si entendiste lo que hay que hacer, hacelo, no dudes. Si no tenés nada que hacer afuera, quédate en casa”, enfatizó.

El ministro pidió responsabilidad social y actuar en función de nuestro aquí y nuestro ahora, quedarse en casa facilita el trabajo de quienes están abocados a tareas operativas y ayuda a que no se propague el virus. “Estamos actuando a partir de la reunión de ayer de los Gobernadores con el Presidente de la Nación. Se activaron y se aceleraron varios procesos que se tenía previsto desarrollar escalonadamente”.

En este sentido explicó que la descentralización del Instituto Malbrán se aceleró y en lugar de reuniones por provincias como estaba planificado, para ir haciendo los estudios y análisis, se realizó hoy una videoconferencia con todas las provincias para capacitar a los profesionales sanitarios determinados en cada jurisdicción.

“Ustedes habrán visto en las noticias que se decía que iban a comenzar cinco provincias primero. Desde esta mañana lo que se está haciendo una videoconferencia y nuestros profesionales están en esa interacción. Se busca que los laboratorios más desarrollados tengan la posibilidad de hacer las muestras directamente con los reactivos y los kit que se envíen a cada provincia”.

En ese contexto, Nadalich indicó que el primer elemento clave y donde se priorizara el envío de los reactivos y kits, será El Calafate. “El avión de la provincia los está yendo a buscar. La Gobernadora Alicia Kirchner, dispuso que se busquen los reactivos y se lleven a esa ciudad. De manera que en El Calafate se podrá ir procesando porque allí ya se adaptó la parte de tecnología y faltan los kits para el proceso de reacción. Creo que a partir de esta noche ya estarán en El Calafate”, detalló. Además el ministro manifestó que también Río Gallegos tendrá esa estructura y eso agilizará los procesos para análisis de las muestras.

“De la misma manera, la coordinación con todas las decisiones que se tomaron hasta el 31 de marzo, es importante que aprovechemos esta situación para cortar profundamente y que solo aparezcan un número de casos de aquellos que se contaminaron durante este periodo por no tener los cuidados adecuados”, remarcó.

“Vuelvo a reiterar, si ya lo entendiste hacelo, no demores, cuídate y cuida al resto porque es fundamental”, subrayó y pidió a todos y todas quedarse en casa cumpliendo el aislamiento social preventivo y obligatorio.

En el caso de las atenciones, Nadalich señalo que siguen las mismas propuestas. “Cuando hay una sintomatología consultar al área hospitalaria telefónicamente (107) para ser evaluado. Con estas medidas no hay tránsito entre fronteras y hay muchos controles”, aseguró.

“Vamos a esperar las condiciones de aparición de casos en el transcurso de estos días. Nación está desarrollando una interacción con todas las provincias de manera que la información fluya rápidamente y que tengamos un feedback ordenado de las provincias. También estamos trabajando con los turistas que quedaron varados. Por lo tanto estamos articulando acciones con Migraciones, Sanidad de Fronteras y las Aerolíneas a fin de llevar adelante un proceso de organización para que puedan regresar a sus casas con algunos controles”, explicó.

Finalmente, subrayó que Santa Cruz sigue teniendo un solo caso positivo. “Hay sintomatología en los cuadros que están esperando resultados en El Calafate. Se trata del mismo grupo de visitantes que estaba en cuarentena”, concluyó.