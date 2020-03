HACIA UNA CIUDAD CULTURAL: PRESENTARON FORMALMENTE LOS TALLERES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCIALES

El intendente instó a trabajar para lograr que Río Gallegos sea una “Ciudad Cultural”. “Los pueblos que no tienen cultura no avanzan, los pueblos que no tienen deporte no tienen salud”, expresó.

En horas de la tarde, se realizó en la Sala Futura, un acto de presentación e inicio de los distintos “Talleres de Educación No Formal” y de las “Actividades Deportivas y Sociales” que se llevarán adelante durante el corriente año bajo la organización de la Municipalidad de Río Gallegos.

En la oportunidad, el señor Intendente Pablo Grasso expresó su satisfacción por “ir dando de a poquito los recursos para que este equipo profesional de baile, de danza, de gimnasia u otras disciplinas que se vienen dando en los distintos gimnasios y en los centros culturales lo vamos a seguir revalorizando”. A su vez que destacó la necesidad de “escuelas de arte, cómo podemos ir implementando de a poco y uniendo a la familia para poder darles nuevas oportunidades a nuestra gente”, y expresó su intención de “abrir las puertas del municipio para que sea para todos”.

Continuó expresando: “Cuando este tipo de actividad ustedes la cantan con el corazón, donde la explican con el alma. Donde la comparten en forma diaria con su familia y con la gente que los acompaña, a nosotros nos da la responsabilidad aún mayor de no únicamente poner más recursos sino, mayor tiempo para poder tener mayor infraestructura y también poder brindar las oportunidades para aquellos talleristas que necesitan más espacio, comenzar a pensar en espacios nuevos”, en ese sentido recalcó “acá no hablamos de sueños, acá tenemos que hablar de realidades concretas, porque esta clase de trabajo que hacen ustedes en lo diario para poder mostrarle a la gente es sumamente importante para nosotros”.

En otro tramo de su alocución enfatizó que “los pueblos que no tienen cultura no avanzan, los pueblos que no tienen deporte no tienen salud, los pueblos que no tienen salud no tienen educación, y si no tenés educación no tenés progreso”.

Grasso destacó la labor de los trabajadores municipales: “Nosotros tenemos excelentes trabajadores en el municipio y como tenemos una comunidad pujante tenemos funcionarios que se pusieron al hombro la gestión también tenemos empleados, pero por sobre todo tenemos alumnos que entendieron que esto lo tenemos que construir entre todos. Empecemos a transformar a Río Gallegos en una ciudad cultural, no tengamos miedo de mostrar nuestra cultura, nuestro esfuerzo y nuestro talento, nosotros tenemos mucho para mostrar, no únicamente en Gallegos sino en cada rincón de la Argentina y especialmente en nuestra provincia”.

Finalmente el señor Intendente felicitó a “a todos los centros culturales” y agradeció a “vos Alejandra (Vázquez) y a vos Julia (Chalub) por siempre poner lo mejor de ustedes en cada una de las áreas” y también a “cada uno que acompaña en cada rincón de la Municipalidad, para que todos podamos tener mejor cultura, salud, educación y una mejor comunidad que nos pueda contener a todos”.