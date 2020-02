Anibal Fernández revocó por ilegítimas las 417 contrataciones de Zeidán

A través de la Resolución N° 7/2020, se revocó el ingreso a YCRT de 417 agentes “por ilegitimidad, falta de causa y ausencia de convalidación”. El interventor, Aníbal Fernández, ordenó ejecutar una denuncia penal contra Omar Zeidán por “franca desviación de poder”. Hoy comenzará un análisis de cada legajo.

El 30 de julio de 2019 llegó a Río Gallegos el entonces compañero de fórmula presidencial de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, junto a Rogelio Frigerio, ministro de Interior por aquellos días. En una conferencia de prensa, los macristas aseguraron que Eduardo Costa y Omar Zeidán les habían informado que planificaban el ingreso de 200 trabajadores a YCRT. Para ese momento, la Intervención de la minera estatal ya había producido el despido de 500 trabajadores, escudándose en el Plan Preventivo de Crisis y una suerte de retiros voluntarios.

El correlato de aquellos hechos desembocó en la primera medida de peso que tomó el actual interventor de YCRT, Aníbal Fernández: dar marcha atrás a 417 ingresos que se produjeron en la última etapa de Zeidán al frente de la empresa.

“Toda una mentira”

El 25 de octubre de 2019, el ex interventor de YCRT, a través de la Resolución Nº 127/19 firmó la contratación de 417 agentes en planta permanente. “Las justificaciones que dieron es que la empresa es un fenómeno, hablaban de inversiones que se hicieron y las que van a venir (no hubo de ninguna índole), que la producción es excelente, que las políticas fueron acertadas y consolidan la situación de la empresa. Toda una mentira, un verso”, disparó el interventor, Aníbal Fernández, ayer por la señal televisiva C5N, para recordar que el yacimiento se encontraba sin producción hacía unos 5 meses, tal como lo advirtió La Opinión Austral oportunamente.

“Aún peor, Zeidán pretendió despedir más de 500 trabajadores en 2018 invocando la inviabilidad de la empresa y su ingreso a procedimiento preventivo de crisis, mientras que los ingresantes de 2019 no cumplían con las condiciones de residencia, idoneidad ni capacitaciones, ni presentaron exámenes pre-ocupacionales ni antecedentes penales”, precisó el interventor.

Tampoco dejó de lado que por aquellos días no existía “previsión presupuestaria para los ingresantes ni fueron convocados a través de los canales normales de contratación, siendo evidente que fueron colocados a dedo. La realidad es que procuraron la cooptación de YCRT luego de haber perdido las elecciones”.

De esta manera, Fernández ratificó su decisión de revocar por ilegítimas las contrataciones y efectuar la correspondiente denuncia penal contra el interventor saliente por franca desviación de poder y por delitos de acción pública en perjuicio de YCRT”.

Administración

Alrededor de las 11 de la mañana de este miércoles, se supo públicamente la decisión de la Intervención de la empresa, lo que generó un reclamo de quienes se vieron afectados por la medida. Al cierre de esta edición, esas personas aún no habían sido notificadas mediante los telegramas.

Así fue que aquellos contratados se congregaron en la administración de YCRT y pasadas las horas, dialogaron cara a cara con el coordinador general, José Lucas Gainceran. El funcionario, en un encuentro tenso, explicó que “se decidió dejar nula la Resolución Nº 127, el interventor estará en Río Turbio el jueves y viernes de la próxima semana y se le elevará un informe de las acciones que realizaremos”.

Asimismo, destacó que decidió, junto a los contratados, armar una comisión revisora para analizar caso por caso. “Les prometí a las personas ponernos a trabajar, porque no todos los casos son iguales”, sostuvo, detallando que muchos sostienen que firmaron sus contratos, pero las documentaciones no aparecen. “Los legajos están incompletos y tienen falencias. Vamos a hablar con los papeles sobre la mesa, ya que hay muchos entredichos”, graficó.

En otro orden, Gainceran dijo a “Por la Tangente” que “los trabajadores tendrán asegurado el pago de su salario hasta hoy (ayer). A algunos les exigiremos que devuelvan lo cobrado debido a que no habrían venido a trabajar”, repitiendo que será parte del análisis que llevarán delante.

El coordinador general indicó que hay preocupación desde las entidades sindicales y destacó que entre las 417 personas, hay quienes quieren ser representadas por los sindicatos, pero otras no.

De esta manera, el análisis de cada uno de los legajos se iniciará en la mañana de hoy, según el compromiso público de la actual Intervención de YCRT.