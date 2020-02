APROSA SE REUNIÓ CON NADALICH Y  PIDIÓ URGENTE AUMENTO SALARIAL

El encuentro se propició en la capital provincial con “agenda abierta” para conocer los lineamientos y acciones del nuevo ministro al frente de la cartera. Desde el gremio, solicitaron avanzar en la apertura de la “paritaria sectorial”, para generar un nuevo esquema de pauta salarial. Además, terminar la redacción del convenio colectivo de trabajo, resolver la abultada precarización laboral y solucionar aquellos problemas de gestión dentro de los hospitales. Con relación a los descuentos por “ganancia”, el tema continúa como incógnita ya que no hay precisiones al respecto.

La secretaria general, Andrea Pérez, e integrantes de la comisión directiva, mantuvieron una reunión, con el Ministro Nadalich por primera vez desde que asumió en su cargo. El encuentro, permitió conocer cuáles serán algunos de los ejes en la administración del nuevo responsable de la cartera de salud y desde APROSA, plantear las prioridades para los profesionales de la salud y las necesidades del sector.

El encuentro, tuvo lugar el último viernes en las oficinas del ministerio y se desarrolló con modalidad “agenda abierta”, para hacer un repaso de aquellas cuestiones que están pendientes y de otros puntos más que el gobierno debe ponderar en el corto plazo, para aminorar los efectos inflacionarios que han socavado el salario de los trabajadores.

En primer lugar, el gremio le planteó al funcionario como prioridad, abrir la paritaria de salud, donde principalmente se puedan discutir nuevas condiciones salariales, y además, resolver los problemas de gestión que tienen las direcciones hospitalarias, quienes no terminan de solucionar, entre otras cosas más, los pases definitivos del personal “part time” a “full time”, para darle tranquilidad a quienes siguen esperando desde mucho tiempo, por su nueva configuración laboral. Otra cuestión, que actualmente tiene mucha preocupación en el sector, pero que no tuvo una respuesta clara en el mitin, era conocer el procedimiento del gobierno provincial con respecto a los descuentos que se aplicarán a los trabajadores en concepto de “ganancias”. En este sentido, se pudo saber, que no se avanzó en el desarrollo de la información, ya que no hay precisiones oficiales al respecto, pero que es un punto importante que preocupa mucho a APROSA, ya que es un componente que claramente repercute negativamente en los salarios.

Asimismo, en otro tramo de la reunión, APROSA le llevó su inquietud al ministro, ante la excesiva cantidad de personal monotributista que cumple tareas en los hospitales, cifra que lamentablemente va en ascenso, lo cual es un serio retroceso para los derechos y las reivindicaciones laborales, de trabajadores desprotegidos y con responsabilidades que ponen en riesgo la vida institucional de la salud pública.

Andrea Pérez, explicó que más allá, que siempre son buenos los espacios de diálogo institucional, lo esencial es avanzar y dar respuesta a cada uno de los planteos que manifestamos oportunamente. Entendemos-agregó- que desde hace mucho tiempo, no hubo mejoramiento cualitativo en la salud pública de la provincia, y que llegó el momento, de terminar con las improvisaciones, ojalá, las nuevas autoridades puedan concretar aquellas transformaciones y convalidar las inversiones correspondientes, para que los vecinos de Santa Cruz, puedan acceder a servicios y prestaciones eficientes, culminó.