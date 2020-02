Alicia: “Más allá de las obras, Santa Cruz se siente parte del país”

En el transcurso del acto que se realizó este mediodía en el Salón Blanco de Casa de Gobierno para poner en marcha, a nivel local, el Plan Nacional Argentina Hace, la gobernadora Alicia Kirchner aseguró que “más allá de las obras que se van a implementar a partir de ahora, desde el 10 de diciembre del año pasado nos empezamos a sentir parte de nuestro querido país”.

Ante la presencia de ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y del subsecretario nacional de Obras Públicas, Edgardo Depetris, insistió en que desde el momento en que Alberto Fernández fue elegido Presidente de la Nación “sentimos que se nos empezaron a abrir otras puertas”.

En ese sentido, reflexionó: “Más allá de la situación que tiene Argentina, que no ignoramos ninguno de los que estamos acá, sentimos que vamos a lograr muchísimas cosas porque podemos y porque trabajamos en conjunto”.

“Más allá de la problemática económica creemos que cuando se tienen ganas, las decisiones se pueden alcanzar” puntualizó y remarcó que los santacruceños y las santacruceñas “estamos acostumbrados a las dificultades”

“Eso nos hizo fuertes y por eso todos los que estamos en esta ceremonia no vacilamos en hacer todo lo posible para transformar la realidad”, subrayó.

Respecto al Plan Argentina Hace explicó que el Gobierno Provincia trabajó con las necesidades más inmediatas y, en ese marco, agregó: “Es necesario movilizar programas intensivos de trabajo para modificar nuestra realidad como provincia”.

“Lo importante es que aquello que se propone no quede en la nada”, recalcó y dirigiéndose a los jefes comunales que se encontraban participando del acto, enfatizó: “Ahora tenemos una gran responsabilidad: hemos trabajado en los proyectos pero ponerlos en marcha y eso exige un fuerte compromiso por parte de intendente para que salga bien”“.

Caber recordar que el Programa Nacional Argentina Hace fue impulsado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Obras Públicas para generar puestos de trabajo en aquellos sectores sociales más afectado por el desempleo.

Por ello, la gobernadora rescató: “La construcción que hemos hecho con los intendentes más allá de la diversidad de opiniones que podemos tener entre nosotros”. También hizo hincapié en que esa actitud permitió elaborar para cada comuna una serie de proyectos que puestos en marcha que apuntan a generar puestos de trabajo y a la vez concretar diferentes soluciones en infraestructura básica, lo que redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de cada localidad.

En ese contexto, la mandataria destacó que “cuando hay equipo hay salud colectiva”.

“Como estamos pensando en función de los objetivos y no en función de los egos particulares, estamos convencidos que vamos a ir encontrando el camino para que todos nos pongamos de pie”, finalizó Alicia Kirchner.