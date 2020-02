Principio de solución y conformación de Comisión de Seguimiento.

Miembros de la Comisión Directiva del SOEM Río Gallegos, encabezados por el Secretario General y la vocal en representación de jubilados, pensionados y retirados de la provincia mantuvieron un encuentro del Interventor una solución de fondo.

Luego de la reunión con el Interventor de la CSS, Pedro Mansilla, Secretario General del SOEM se refirió sobre los planteos urgentes de trabajadores municipales que aún no tienen el alta a la CSS: “Más allá de las falencias estructurales que hay y que todos conocemos estamos en un principio de solución a los planteos realizados en este encuentro, por lo cual generamos esta Comisión de Seguimiento, no sólo por nuestros compañeros y compañeras trabajadores que aún no han sido dados de alta, sino también en un trabajo conjunto con la compañera Viviana Carabajal, Vocal por los jubilados que expuso la situación de numerosos compañeros que han tenido problema para conseguir insulina y otros medicamentos en algunas farmacias” “Entendemos que hay que trabajar mancomunadamente pero dejando en claro las necesidades prioritarias y urgentes del conjunto y no podemos permitir que los trabajadores seamos los perjudicados siempre- y agregó que- sin duda hay una transición y hay cuestiones que salen a la luz como la necesidad de avanzar en una nueva ley de coparticipación que permita oxigenar las arcas de los municipios y afrontar el pago a las cajas” “Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un año donde se va a terminar con la intervención y que exige a los trabajadores que estemos organizados y atentos para estar a la altura de las circunstancias”. Concluyó el dirigente