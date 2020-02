Destacan la importancia de fortalecer los emprendimientos de la economía social

El Gobierno de Santa Cruz entregó ayer órdenes de pago y equipamientos correspondientes a 259 proyectos de la Economía Social para las localidades de Tres Lagos, Gobernador Gregores, Los Antiguos, Puerto Santa Cruz, 28 de Noviembre, Koluel Kaike, Lago Posadas, Perito Moreno, Río Gallegos, Caleta Olivia, Pico Truncado y Río Turbio.

En un acto encabezado por la gobernadora Alicia Kirchner y que contó con la presencia la ministra de Desarrollo Social, Bárbara Weinzettel, funcionarixs provinciales, intendentes y comisionados de fomento de las distintas localidades como así también representantes de asociaciones y organizaciones sociales.

Al término de la ceremonia, los emprendedores destacaron la importancia de lo acontecido, ya que a partir de estos aportes podrán trabajar, crecer y proyectar su labor.

Alfredo, emprendedor de Río Gallegos comentó que recibió las herramientas y elementos necesarios para trabajar. “En un momento, me sustrajeron todo y no pude volver a adquirir las mismas. Estoy contento por lo que recibí. Hice los trámites y gracias a Dios, se me dio. Ojalá más gente se contagie. Gracias a este tipo de herramientas se puede sacar a más chicos de la calle”, agregó.

Por su parte, Magalí Rojas expuso: “Al principio no creía respecto a esta ayuda. Y un día me llamaron y me dijeron que estaba dentro del plan de los micros emprendedores que se seleccionaron. Al principio hacíamos los cupcakes en un horno común y cuando nos llegaban pedidos más grandes se nos complicaba con el horno”.

Romina Pérez que tiene un emprendimiento de comida vegana, comentó que recibió una cocina, campana, vaporera y licuadora. Se dedica a hacer panes, conservas, jugos, tartas. “Este aporte me ayuda a seguir. Todo el grupo del Ministerio de Desarrollo Social, me dio el impulso para seguir”, remarcó.

“Tuve el honor de recibir una cocina y una mesa de acero quirúrgico que es esencial para trabajar en cualquier tipo de cocina. Estoy muy agradecido porque presente un proyecto de un micro emprendimiento familiar. Quiero agradecer a quienes trabajan en economía social porque siempre que hay eventos, nos convocan y eso hace que podamos producir nuestros alimentos y productos”, concluyó Germán Nievas.