JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS: INTENSIFICAN TRABAJO DE NOTIFICACIÓN PARA INFRACTORES NO UBICABLES

El Juzgado Municipal de Faltas retomó las citaciones a través del área de la Dirección de Comunicación Pública, destinadas a notificar a todos aquellos contribuyentes que por distintas razones no han podido ser ubicados para resolver sus infracciones en áreas como Tránsito, Control Animal, Bromatología o Comercio. Es una instancia más que el Municipio adopta para ofrecerles a los vecinos herramientas que le permitan ponerse al día y cumplir con sus obligaciones tributarias. Se ha iniciado un proceso de reordenamiento y actualización para resolver las causas de antigua data que se tramitan ante el Juzgado. Recuerdan que uno de los requisitos necesarios para la obtención de la licencia de conducir es el Libre de Infracciones que otorga esta dependencia.



Desde el inicio de la actual gestión, el Juzgado Municipal de Faltas inició un proceso de reordenamiento y actualización de las causas que se tramitan en las distintas áreas de su dependencia. Esto es Secuestros, Infracciones de Saneamiento, Tránsito, Bromatología y Comercio. En este marco, con el objetivo de notificar a los infractores que por distintos motivos no han sido ubicados, se retomaron las citaciones a través de los medios de comunicación, gestiones que realiza el área de Comunicación Pública de la Comuna.

Sobre el tema, la directora del Juzgado Municipal, Domi Bistritsky, explicó: “Desde el 10 de diciembre hemos iniciado un cambio bastante rotundo en todas las áreas de JMF. Estamos trabajando muy bien con las áreas de Comercio, Bromatología, Saneamiento, Control Animal, Tránsito, etc. Todas las actas de inspección entran por esta dependencia para que les demos las actuaciones que corresponden. En este marco, además hemos iniciado un proceso de actualización de las causas pendientes, principalmente en lo relacionado a aquellos vecinos que no podemos notificar. Esto es por cambio de domicilio o por falta de la información. En este sentido, a través de prensa se publica en los medios de mayor difusión en la ciudad a fin de que se pueda avanzar con los trámites”.

Ante esto, la funcionaria resaltó la necesidad de que el contribuyente se acerque a regularizar su situación. “El intendente, además, tiene la intención de realizar un remate con los rodados secuestrados y que se encuentran al resguardo de la Comuna. Por ello, es necesario que se acerquen de lunes a viernes entre las 9 y 13.30 horas para acceder a algún plan de pago y poder resolver la causa”.

“Hemos podido observar un interesante movimiento este mes en lo que es la atención al público, los vecinos se acercan a solicitar su libre de infracción para la renovación del carnet. Hemos podido protocolizar más de 500 causas en un mes. Estimamos que con este tipo de citaciones públicas podemos llegar a quienes no han sido notificados que tienen una causa ante este Juzgado”, dijo.

“Queremos que el vecino se acerque, estamos tratando de darle solución a sus problemas. Están abiertas las puertas para resolver las causas pendientes”, añadió.

Citaciones por prensa

Por su parte, Andrea Gómez, jefa de departamento Infracciones de Tránsito del JMF, explicó que “estamos citando a las personas por prensa, quienes se debe hacer presente para resolver, de lo contrario pueden ser declarados en rebeldía. La citación sale con el nombre, DNI y causa”.

La funcionaria resaltó la importancia de contar con el certificado de libre deuda expedido por el Juzgado para obtener la licencia de conducir. “Como primer paso el vecino debe dirigirse a la Dirección de Tránsito para solicitar los requisitos y gestionar su nueva licencia. Luego, tramitar el libre de infracción que tiene una vigencia de 24 horas”, sostuvo.

Cabe señalar que las infracciones pueden abonarse en el mismo edificio, a través de distintos medios de pago: tarjetas de débito, crédito o descuento por planilla. El horario de atención del Juzgado Municipal de faltas, sito en Aconcagua 1264 es de 09 a 13.30 horas.