Juan Nauta y los nuevos desafíos como Director de “Cueva de las Manos”

Juan Nauta, quien fuera recientemente designado Director del Sitio “Cueva de las Manos”, habla de los nuevos desafíos ante el crecimiento del turismo y la implementación del plan de manejo, a la vez que piensa en un trabajo en conjunto con Parque Patagonia para beneficio de la zona.

Juan Nauta es el nuevo director del Sitio “Cueva de las Manos”. Hasta fin del 2019 se desempeñó como Director de Turismo de Perito Moreno. Ahora, el Intendente de la localidad, Mauro Casarini, lo designó como Director del Sitio “Cueva de las Manos”, cargo que ya había ocupado en el año 2006.

La designación de Nauta al frente de la gestión del Sitio Patrimonio de la Humanidad no es casual. Guía de Turismo de profesión, Juan es considerado un histórico de la “Cueva de las Manos”: “Le tengo mucho cariño al lugar. Lo he mamando desde chico y me encanta gestionarlo. Es mi lugar en el mundo”, aseguró.

El 4 de octubre del 2018, la provincia de Santa Cruz creó por ley el Parque Provincial Cueva de las Manos, en tierras donadas por Fundación Flora y Fauna, y con el acuerdo que la gestión del mismo siga siendo de la Municipalidad de Perito Moreno, gestión que viene realizado desde hace más de 40 años.

Para el director, la etapa que comienza es un nuevo desafío que tiende a consolidar el lugar como un destino turístico con peso propio y no solo como lugar de paso.

La figura de protección de Parque Provincial comprende un plan de manejo que es elaborado por el Consejo Agrario Provincial. “Hay una buena relación con el Consejo Agrario. En el proyecto figura la creación de un plan de gestión que tenemos que llevar adelante”, comentó Nauta.

El plan de manejo implica obras de infraestructura y servicios, incorporación de un sistema online para la compra de tickets de ingreso, un nuevo Centro de Informes y la construcción y puesta en funciones de un servicio de confitería, entre otras cosas.

Hace 20 años el Sitio “Cueva de las Manos” fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Desde entonces cada año recibe mayor cantidad de visitantes, se estiman unos 16.000 visitantes por temporada.

Las visitas al sitio se realizan con guías especializados y bilingües, que trabajan continuamente para que cuando la gente llegue el sitio tenga una buena experiencia. “Tenemos una capacidad de carga de 220 personas por día, con visitas guiadas que se realizan cada hora entre las 09 y las 19 horas”.

Sobre los nombramientos anunciados recientemente sobre la creación de la “Reserva Provincial Charcamata” y el “Monumento Nacional Alero Charcamata”, ambos cercanos a la Cueva de las Manos, Nauta comentó “estas declaraciones suman interés y un desafío a la gestión”.

Vecino al Sitio Cueva de las Manos, se halla el Portal Cañadón Pinturas del Parque Patagonia. Como todos los portales del Circuito Parque Patagonia, el acceso es libre y gratuito y cuenta con recorridos de trekking autoguiados, alojamiento y restaurante. Uno de los senderos, Bajada de Los Toldos, permite cruzar el Cañadón Pinturas y llegar hasta la “Cueva de las Manos” por un increíble recorrido en medio de paredones de hasta 300 metros de altura. Desde el Portal Cañadón Pinturas hay inmejorables vistas del cañadón hacia las cuevas.

Para el funcionario, existen aportes de diferentes sectores que comienzan a confluir en un desarrollo del turismo y la preservación de esos lugares: “El Parque Patagonia le dio un gran impulso al turismo de toda la zona. Tenemos muy buena relación, y colaboran mucho con el Sitio Cueva de las Manos”. Los nuevos senderos suman atractivos a la visita de los cada vez más numerosos visitantes y se ha acrecentado la atención en la región de la prensa especializada. “Es un trabajo conjunto que beneficia a toda la zona”, dijo Juan Nauta.



“CUEVA DE LAS MANOS” El arte rupestre de la cueva data de más de 9.000 años, plasmado por los primeros cazadores-recolectores que habitaron la región. Las manos dominan las paredes, y se pueden descubrir diferentes figuras y representaciones de caza con guanacos y choiques, que dan cuenta de la relación trascendental que estos primeros pobladores tenían con la fauna originaria. El estado de conservación de las pinturas que muestran negativos de manos y escenas de cazas, son uno de los valores destacados del sitio. La UNESCO destacó la importancia de Cueva de las Manos como un “conjunto pictórico único en el mundo”, por su antigüedad y continuidad a través del tiempo. “Cueva de las Manos” es gestionado por la Municipalidad de Perito Moreno. La entrada tiene un costo general de $ 400.-. $ 200.- para ciudadanos argentinos y $ 100.- para jubilados. Más información en www.cuevadelasmanos.org