Alicia: “La política de niñas y niños es responsabilidad de toda la sociedad”

La gobernadora Alicia Kirchner encabezó esta tarde la ceremonia de aportes del Programa de Atención a la Niñez y Adolescencia (PAINA) en el edificio de la cartera social.

Acompañaron a la primera mandataria, a ministra de Desarrollo Social, Bárbara Weinzettel. el jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez; y el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani.

Caleta Olivia, Comandante Luis Piedra Buena, Gobernador Gregores, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, El Chaltén y Koluel Kaike, fueron las localidades que recibieron las certificaciones de pagos correspondientes.

En ese marco, la Gobernadora de Santa Cruz señaló que la entrega de estos aportes es una muestra de trabajo cotidiano que se concreta a través de la labor conjunta con los jefes comunales de cada lugar. “La atención de niños y niñas es una gran responsabilidad e implica que el estado debe estar presente”, recalcó. Asimismo puso en valor la tarea que se cumple desde el Ministerio de Desarrollo Social, especialmente por parte del equipo de colaboradores que está presente de manera permanente en el territorio a fin de encontrar las respuestas a las necesidades manifiestas.

“Estos aportes no son sólo económicos sino también un aporte a los distintos proyectos. Sin el trabajo de todas y todos ustedes no podríamos estar concretando los mismos”, agregó.

Por otra parte, se refirió a las posibilidades que tiene la provincia de Santa Cruz en relación al desarrollo sustentable. “Hablo mucho de la importancia de la energía, ya que estamos trabajando en torno a distintos tipos de energía, investigando la mareomotriz, eólica, el trabajo en las represas. La energía es importante en el mundo de lo físico porque hay energía positiva y negativa, pero también en el mundo de lo social se tiene la energía que tiene que ver con el trabajo colectivo que concretamos todos nosotros los que tenemos responsabilidades importantes y que tenemos que cumplir con las mismas con compromiso, entrega y convicción”, reflexionó.

“Este es un trabajo que lo hacemos con el fin de convocar a todos los seres humanos porque tenemos energía para aportar y avanzar”, subrayó.

En otra parte de su discurso, convocó a sumarse porque “la política de niños y niñas no es sólo responsabilidad del estado sino de todas y todos los que integramos una sociedad”. Además expuso es muy importante trabajar mancomunadamente. “Es necesario concientizar acerca del trabajo conjunto porque los derechos de las niñas y niños no son algo aislado. La solución mágica no está en una sola persona sino en el conjunto, en lo colectivo. Así como tenemos energía para avanzar en Santa Cruz, lo hagamos junto a nuestros intendentes y funcionarios por el bien del otro”, finalizó.