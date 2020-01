REACOMODAMIENTO DE TASAS A GRANDES CONTRIBUYENTES

Esta mañana, la Secretaría de Gobierno, profesora María Celina Mansilla se refirió a los alcances sobre el reacomodamiento de las tasas a grandes contribuyentes, la Implementación de la tasa vial en relación a los combustibles, y a las declaraciones que realizó la CGT Zona Sur.

En este sentido, la secretaria de gobierno de la comuna, señaló: “La CGT Zona Sur realizó declaraciones y envió una nota sobre la implementación de la tasa vial y queremos hacer algunas aclaraciones porque si no seguimos confundiendo al ciudadano. No tenemos ningún interés en confrontar acerca de ninguna cuestión, pero evidentemente tenemos que volver a explicar sobre el cuadro tarifario a los grandes contribuyentes”.

Asimismo, la funcionaria explicó que “cuando hablamos de grandes contribuyentes nos referimos por ejemplo al Casino; a la venta de bebidas alcohólicas en supermercados, confiterías bailables, entre otros. También, incluimos modificaciones para el ingreso de los camiones a la ciudad por lo que se cambió de lugar el puesto sanitario”.

Mansilla destacó que desde la Municipalidad “trabajamos para lograr un reacomodamiento de las tasas a grandes contribuyentes, actualizándola, sin perjudicar a los que menos tienen. No cambiamos el valor del módulo, lo que nosotros hicimos fue variar la cantidad de módulos”.

Por otro lado, la Secretaría de Gobierno destacó: “Hicimos un trabajo serio de a quien se le iba a aumentar y es una decisión de este gobierno municipal a cargo del intendente Pablo Grasso de no cargar con mas impuestos al vecino; porque sabemos de lo complicada de la situación. En este sentido, también tenemos que tener en cuenta que ya se aumentaron los impuestos en estos últimos cuatro años con la gestión saliente”.

Es importante remarcar que este en un impuesto que no va contra el vecino; como así lo dio a entender la CGT Zona Sur. En torno a las recientes declaraciones de esté gremio la funcionaria sentenció: “El intendente se comprometió a no llevar un nuevo impuesto a los vecinos, y en eso estuvimos trabajando con los secretarios, presentando desde la secretaría de Hacienda a los concejales una propuesta que tenga que ver con un reacomodamiento en cuanto a la cantidad de módulos a los grandes contribuyentes. Quizás -reflexionó- lo que se quiere instalar desde otros sectores, es que esto tendría alguna repercusión en los precios, y nosotros creemos que esto no es necesario. Los aumentos no han sido significativos porque en realidad en este reacomodamiento había tarifarias que no se tocaban desde el 2016.

“Nosotros creemos que el esfuerzo debe ser de todos, también incluye a los empresarios, De igual forma, de lo que estamos convencidos y tenemos una fuerte intención es que el vecino vea sus impuestos en las calles, en los edificios municipales, que lo vea reflejado como la participación y la responsabilidad social de los grandes contribuyentes para lograr una mejor calidad de vida de los vecinos; y esto lo tenemos que hacer con una recaudación propia para sacar adelante a Río Gallegos”. Por todo lo expuesto: “Es que nosotros hemos decidido pedir la solidaridad y el aporte en función de un reacomodamiento de la taza a los grandes contribuyentes”.

Por último cuestionó las declaraciones del gremio diciendo: “No entendemos por qué la CGT Zona Sur habla de que se está tocando el bolsillo de los trabajadores; porque justamente nosotros venimos trabajando para no hacer eso y si queremos defender el bolsillo de los trabajadores por eso los impuestos y las tarifas se realizaron de esta manera. Por otro lado, si después los supermercados, el casino, las grandes confiterías bailables deciden llevar eso a los precios y demás, es una decisión netamente de esos contribuyentes. La verdad que creemos que a partir de las decisiones del Gobierno Nacional se va a comenzar a regular los precios como el aumento de las naftas, lo que permitirá a su vez, trabajar en consonancia, apelando a la solidaridad de grandes contribuyentes”.