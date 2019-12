Alicia “Con Alberto nos une un mismo objetivo”

Lo dijo la gobernadora de la provincia en el marco de una entrevista que compartió con los ministros de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Fue esta tarde en la sede de la cartera a cargo de Daniel Arroyo. Alicia Kirchner volvió luego de cuatro años al edificio ubicado en Avenida 9 de Julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En lo que fue un momento muy emotivo, la gobernadora recorrió esta tarde el edificio del que fuera el Ministerio a su cargo entre 2003-2015 (salvo el período en el que se desempeñó como senadora nacional). En ese contexto brindó una nota en compañía a Gines González García y Daniel Arroyo, flamantes ministros del Gobierno Nacional.

“Estoy muy emocionada de recorrer los distintos pisos, aquí hay mucha historia, mucho afecto. Hacía cuatro años que no pisaba el ministerio y la verdad es un momento muy grato. Hace unos días me invito Daniel a recorrer y saludar a la gente y ciertamente volverme a encontrar con compañeros y compañeras que tanto trabajaron por la gente de la Argentina es algo que hace muy bien”, expresó.

Consultada sobre la reunión con el presidente de la nación manifestó que todos y todas están al tanto de la situación económica que atraviesa el país. “Los gobernadores y gobernadoras estamos al tanto de la situación económica de la Argentina, hablamos sobre la suspensión Consenso Fiscal y de la necesidad de hacer un esfuerzo entre todos y todas para poner –como dice Alberto- a la Argentina de pie”.

La “foto de familia” difundida por presidencia mostró solo a dos gobernadoras, la representante de Río Negro y la titular del Ejecutivo santacruceño, consultada sobre la falta de paridad en este sentido, Alicia expresó que “ciertamente estaba bastante descompensada la cuestión de la paridad. Somos dos gobernadoras, la verdad es que todo lo que tiene que ver con la equidad es algo sobre lo que hay que seguir trabajando y las mujeres tenemos que seguir ocupando espacios y ser elegidas por nuestros pueblos”.

Consultada sobre qué pensaría Néstor Kirchner al ver la situación actual, Alicia manifestó que “creo que estaría muy contento porque quien es hoy el presidente ha sido su jefe de gabinete y su amigo. Con Alberto nos une un mismo objetivo: que es el de garantizar la calidad de vida de la gente, recuperar derechos. Lo hablamos hoy con el presidente”.

También agregó que con los ministros viene hablando al respecto acerca de que tanto los entes como los ministerios deben estar “al servicio de la gente, no como compensatorios o tratándolos como beneficiarios, sino entendiendo que son argentinos y argentinas titulares de derechos. Hay que recuperar al sujeto de derecho, a los argentinos y argentinas, a la familia argentina”.

Sobre si le dio algún consejo a Daniel Arroyo con quien Alicia trabajó y se conocen desde 1995, la gobernadora afirmó que no es necesario porque “tanto con él como con Gines somos parte de un mismo proyecto, y cuando hay un equipo de trabajo hay una construcción colectiva, todos y todas trabajamos por lo mismo”.

También le preguntaron a la mandataria provincial sobre cómo fue el trato del gobierno anterior con Santa Cruz y si hubo igualdad de oportunidades.

“No he tenido igualdad de oportunidades como otros distritos si una tuvimos una buena relación con ministro de interior, pero no iguales oportunidades a las del resto de las provincias”.

Consultada sobre su opinión del gobierno de Macri dijo que “la mejor definición la dieron los argentinos y argentinas con su voto en las elecciones. Ellos y ellas determinaron lo necesitaba la Argentina”

Por último dejó un mensaje: “Me comprometo con los argentinos y argentinas y en mi caso con Santa Cruz, provincia a la que amo y por la cual día a día trabajo para que mejore la calidad de vida de su gente”.

Reunión con representantes de salud el día jueves

Por su parte el ministro de Salud confirmó que citó a los ministros provinciales para el día jueves; mientras que Arroyo los recibió a sus pares el día de ayer en pos de la implementación de la tarjeta alimentaria. Ambos destacaron que se trabajará de manera federal con todos y todas priorizando a quienes menos tienen tal como lo solicitó el presidente.